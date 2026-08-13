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Sport

Skvělá Manuel prolétla do finále, znovu běžela pod 50 sekund

ČTK

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel hladce postoupila do finále mistrovství Evropy v Birminghamu. V druhém semifinále doběhla druhá v rychlém čase 49,81 sekundy. Úřadující halovou mistryni světa porazila jen Polka Natalia Bukowiecká, která byla o 24 setin rychlejší.

Britain European Championships Athletics
Lurdes Gloria ManuelFoto: CTK – Petr David Josek
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V červnu na Diamantové lize v Římě pokořila Manuel poprvé hranici 50 sekund a nyní se jí to povedlo už popáté v sezoně. S osobním rekordem 49,37, který zaběhla před dvěma týdny v Paříži, je jednadvacetiletá rodačka z Ostravy v letošních evropských tabulkách druhá za Norkou Henriette Jaegerovou. Finále ženské čtvrtky je na programu v sobotu večer.

"Bylo to náročnější, než jsem čekala. Některé holky už za sebou měly rozběh, pro mě to byl první běh. Ale hodnotím to docela dobře. Běželo se mi dobře. Posledních sto metrů byl protivítr, ale ten čas je krásný. K tomu postup do finále, co víc si přát?" řekla předloňská juniorská mistryně světa Manuel České televizi. V semifinále zaběhly rychlejší časy ještě Nizozemka Lieke Klaverová (47,91) a Jaegerová (49,80).

Výškařka Michaela Hrubá ztroskotala v kvalifikaci. Bývalá juniorská mistryně světa skočila 184 cm, což jí na postup do finále nestačilo. Neuspěl ani sprinter Ondřej Macík, který se na trati 200 metrů nevešel mezi třináctku postupujících do večerního semifinále. Časem 21,22 sekundy v silném protivětru obsadil v rozbězích 19. místo.

V semifinále závodu na 800 metrů upadla jedna z favoritek Švýcarka Audrey Werrová, která se letos přiblížila na 52 setin letitému světovému rekordu Jarmily Kratochvílové 1:53,28. V zatáčce před náběhem do cílové rovinky zaškobrtla a skončila na zemi. První běh dokončila s velkou ztrátou poslední. Ve finále ale chybět nebude. Jury ji tam po prozkoumání záběrů zařadila, protože Werrovou rozhodil kontakt se soupeřkou, která ji zasáhla rukou do nohy.

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"Opravdu nevím, co se stalo. Nedokážu to vysvětlit. Běžela jsem v čele, všechno bylo fajn a najednou jsem byla na zemi," řekla Werrová novinářům.

Ze druhého semifinále hladce postoupily další favoritky Britka Keely Hodgkinsonová a Femke Broedersová-Bolová z Nizozemska.

Osmadvacetiletá Hrubá, která letos už skočila 190 cm, kvalifikací dlouho procházela čistě a postupné výšky zdolávala bez problémů. Naposledy se ale mohla radovat na 184 cm. Laťku o čtyři centimetry výš už nepřekonala a nenaváže na loňskou finálovou účast na mistrovství světa v Tokiu.

Macík nastoupil v posledním třetím běhu, při němž se sprinteři museli vyrovnat s protivětrem 3,4 m/s. Ve složitých podmínkách se ani nepřiblížil svému letošnímu maximu 20,65, osobní rekord má ještě o 26 setin rychlejší.

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V prvních dvou bězích měli závodníci zhruba o tři metry vítr slabší a jedenáct z nich toho využilo k postupu, o němž rozhodovaly výhradně časy bez ohledu na umístění. Ze třetího běhu se do semifinálového programu dostali jen dva sprinteři.

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