Skóre Leverkusenu přišel otevřít náhradník Schick. Šulc vytasil gólovou patičku

Patrik Schick přispěl ve druhém kole Evropské ligy dvěma proměněnými penaltami k vítězství fotbalistů Bayeru Leverkusen 4:0 v Poznani. Skóroval i Pavel Šulc, jehož Olympique Lyon rovněž zaznamenal druhou výhru, když zdolal Crystal Palace 3:2.
Schick je v čele střelecké tabulky bundesligy, ale v Poznani usedl mezi náhradníky. V neděli čeká Bayer duel s vedoucím Freiburgem, a tak španělský trenér Carles Martínez dal volno i dalším oporám, jakými jsou Angličan Quansah, Portugalec Moreira nebo Argentinec Medina. Už v 18. minutě ale český útočník musel na trávník místo zraněného Francouze Terriera.
A po deseti minutách si poprvé postavil míč na značku pokutového kopu, který rozhodčí po dlouhém zkoumání u videa nařídil za ruku domácího obránce. Schick nezaváhal a k pěti brankám v bundeslize přidal první na evropské scéně.
Za tři minuty šel Američan Tillman důrazně za míčem a opakovanou střelou zvýšil. Schick si při rohovém kopu vybojoval druhou penaltu a i tu bezpečně proměnil. Alžířan Maza minutu před koncem kanonádu uzavřel a polský mistr po debaklu 0:4 od Crystal Palace prohrál stejným výsledkem i druhý zápas. Bayer naopak triumfoval i podruhé s čistým kontem.
Ani Šulc nebyl v základu, když Olympique Lyon přivítal vítěze Konferenční ligy Crystal Palace. Už v osmé minutě po rohovém kopu propadl míč na nohu Tolissa a kapitán domácích pohotově zakončil. V nastavení prvního dějství přidal druhý gól ghanský útočník Nuamah. Španěl Pino zápas zdramatizoval, ale Šulc po příchodu na hřiště vrátil domácím dvoubrankový náskok. Po zmatcích v anglické obraně vstřelil první gól v sezoně patičkou zády k brance. Gól Japonce Kamady už domácí o výhru nepřipravil.
Union St. Gilloise, který v prvním kole pokořil plzeňskou Viktorii 3:0, hrál doma se San Sebastianem 1:1. V prvním poločase měl blíž k výhře, ale hlavička senegalského obránce Sylly orazítkovala tyč. Do druhého poločasu nastoupil v dresu baskického týmu Turrientes a neuplynula ani minuta, když potrestal chybu v rozehrávce. Dvě minuty před koncem odvrátil porážku Keita. Kvůli drobnému zranění belgickému týmu chyběl Ondřej Kričfaluši, který třetím gólem přispěl k demolici Plzně.
Portugalský trenér AC Milán Ruben Amorim, který byl před dvěma lety ve finále této soutěže s Manchesterem United, by si to určitě rád zopakoval. Po domácí prohře s Benficou to tak nevypadalo, ale v Salcburku jeho svěřenci vyhráli 4:0.
Rakouský tým od začátku sezony neprohrál ani jeden z 15 soutěžních zápasů, ale už v prvním poločase ho dvakrát zlomil Cissé, nejprve nekompromisní hlavičkou a pak po vyšachování obrany střelou do prázdné branky. Po změně stran devatenáctiletý mladík, který ještě na jaře hrál druhou italskou ligu, zkompletoval hattrick. Střídající Portugalec Ramos pak triumf hostů dovršil.
Fotbalové Evropská liga, 2. kolo:
Alkmaar - Hapoel Beer Ševa 2:1 (0:0). Branky: 49. Koopmeiners, 77. Meeerdink - 55. Forson.
Celje - Omonia Nikósie 0:3 (0:1). Branky: 16. Montnor, 60. Tankovič, 83. Coulibaly.
Lech Poznaň - Leverkusen 0:4 (0:3). Branky: 29. z pen. a 41. z pen. Schick, 32. Tillman, 89. Maza.
Lyon - Crystal Palace 3:2 (2:0). Branky: 8. Tolisso, 45.+2 Nuamah, 76. Šulc - 50. Pino, 81. Kamada.
Saint-Gilloise - San Sebastian 1:1 (0:0). Branky: 88. Keita - 46. Turrientes.
Salcburk - AC Milán 0:4 (0:2). Branky: 15., 32. a 49. Cissé, 72. Ramos. ČK: 83. Terracciano (Milán).
Torreense - Sunderland 1:2 (1:0). Branky: 37. Feltes - 67. Ahoka, 90+3. Sadiki.
1.
Leverkusen
2
2
0
0
6:0
6
2.
Omonia Nikósie
2
2
0
0
4:0
6
3.
Lyon
2
2
0
0
5:3
6
4.
Sunderland
2
2
0
0
3:1
6
5.
Sparta Praha
2
1
1
0
5:2
4
6.
Saint-Gilloise
2
1
1
0
4:1
4
7.
Juventus Turín
1
1
0
0
5:0
3
8.
Crystal Palace
2
1
0
1
6:3
3
9.
Besiktas Istanbul
1
1
0
0
4:1
3
10.
AC Milán
2
1
0
1
4:2
3
11.
Ferencváros Budapešť
1
1
0
0
3:1
3
12.
Benfica Lisabon
1
1
0
0
2:0
3
OFI Kréta
1
1
0
0
2:0
3
14.
Olympiakos Pireus
1
1
0
0
2:1
3
Bournemouth
1
1
0
0
2:1
3
16.
Torreense
2
1
0
1
3:3
3
17.
Alkmaar
2
1
0
1
2:2
3
18.
Salcburk
2
1
0
1
1:4
3
19.
Dinamo Záhřeb
1
0
1
0
0:0
1
Rennes
1
0
1
0
0:0
1
Štýrský Hradec
1
0
1
0
0:0
1
22.
San Sebastian
2
0
1
1
2:3
1
Lilleström
2
0
1
1
2:3
1
24.
Hapoel Beer Ševa
2
0
1
1
1:2
1
25.
Anderlecht
1
0
0
1
1:2
0
Bialystok
1
0
0
1
1:2
0
27.
Celta Vigo
1
0
0
1
0:1
0
Levski Sofia
1
0
0
1
0:1
0
29.
Celtic Glasgow
1
0
0
1
1:3
0
30.
Hoffenheim
1
0
0
1
0:2
0
31.
Marseille
1
0
0
1
1:4
0
Ararat-Armenia
1
0
0
1
1:4
0
33.
Viktoria Plzeň
1
0
0
1
0:3
0
34.
Celje
2
0
0
2
0:5
0
Nijmegen
1
0
0
1
0:5
0
36.
Lech Poznaň
2
0
0
2
0:8
0
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