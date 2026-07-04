Krutý výsledek vyřadil Kanadu. Ospalí Maročané nudili, ale postup si pohlídali

rvními čtvrtfinalisty světového šampionátu se stali fotbalisté Maroka, kteří porazili v Houstonu Kanadu 3:0. Všechny góly padly až ve druhém poločase, dvakrát se prosadil záložník španělské Girony Azzadín Únahí, výhru pojistil v nastavení Sufián Rahimí. Maroko může nadále snít o vylepšení čtvrtého místa z minulého šampionátu v Kataru.
Kanada je prvním ze spolupořadatelů šampionátu, který se s turnajem loučí. I tak dosáhli svěřenci trenéra Jesseho Marsche při své třetí účasti na MS postupem mezi šestnáct nejlepších největšího úspěchu.
Maroko neprohrálo desátý zápas v řadě a ve čtvrtfinále vyhlíží očekávaný duel s Francií. Obhájci stříbra ale musí nejdříve splnit roli favorita a v dnešním zápase s výkopem ve 23:00 SELČ vyřadit Paraguay.
Zápas začal nečekaně velkým náporem Kanaďanů, kteří mohli jít v 10. minutě po chybné rozehrávce Maročanů do vedení. Oluwaseyi se uvolnil v pokutovém území a Bunú musel likvidovat už třetí střelu.
Maroko bylo v úvodu hodně pasivní, k brance Kanady se přiblížilo jen sporadicky a bez náznaku jejího ohrožení. Naopak muselo čelit soustavnému tlaku Kanady, a to často i s řadou menších chyb v defenzivě. Navíc musel kvůli zranění střídat nejlepší marocký střelec Saibarí.
Jeho spoluhráči se postupně vymanili z kanadského sevření, ale presink soupeře stále dělal Maroku problémy. Závěr poločasu byl rozkouskovaný řadou osobních soubojů, které se promítly do počtu žlutých karet na obou stranách. Za první poločas jich hlavní sudí udělil šest, což bylo o jednu více než počet střel.
První gól přišel v 50. minutě. Hakimí rozehrál trestný kop z pravé strany na volného Únáhího, jehož střela z 18 metrů zapadla k tyči kanadské branky.
Kanada musela přitlačit v ofenzivě. Maročané zase spoléhali na rychlé brejky. Hra získala větší náboj, šance ale nepřicházely ani na jedné straně. V 79. minutě dostali Kanaďané šanci z přímého kopu, ale Jonathan Davis poslal z hranice šestnáctky míč těsně nad branku.
Rána do kanadského vazu přišla v 82. minutě z rychlého kontru Maroka. Díaz našel nabíhajícího Únáhího, který svým druhým gólem posunul tým blízko k postupu. Definitivní podobu výsledku dal v osmé minutě nastavení Rahimí.
Maroko ve druhém vzájemném zápase navázalo na čtyři roky starou výhru 2:1 ve skupině MS v Kataru.
Osmifinále (Houston):
Kanada - Maroko 0:3 (0:0)
Branky: 50. a 82. Únahí, 90.+8. Rahimí. Rozhodčí: Oliver - Burt, Mainwaring - Gillett - (video, všichni Angl.). ŽK: Laryea, J. David, De Fougerolles, Larin - Halhal, Rahimí, Hakimí, Channús. Diváci: 68.777.
Kanada: Crépeau - Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea (79. Shaffelburg) - Buchanan (88. Nelson), Sigur (88. Osorio), Eustáquio, Ahmed (79. P. David) - J. David, Oluwaseyi (63. Larin). Trenér: Marsch.
Maroko: Bunú - Hakimí, Diop (87. Saadán), Halhal, Mazráví - Búaddí (63. Amrabat), Ajnáví - Díaz, Únahí (87. Múrabat), Channús (63. Talbí) - Saibárí (22. Rahimí). Trenér: Vahbí.
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