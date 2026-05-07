Přeskočit na obsah
Benative
7. 5. Stanislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Skandál před El Clásicem. Hráči Realu se poprali, jeden skončil v nemocnici

ČTK

Federico Valverde skončil po rvačce v šatně fotbalistů Realu Madrid v nemocnici s tržnou ranou na hlavě. Uruguayský záložník se podle zdrojů agentury Reuters popral s francouzským spoluhráčem Aurélienem Tchouaménim.

FILE PHOTO: Champions League - Knockout Phase Playoff - Second Leg - Real Madrid v Manchester City
Fotbalisté Realu Federico Valverde (vlevo) a Aurelien TchouameniFoto: REUTERS
Reklama

Real se připravuje na nedělní El Clásico v Barceloně, po němž může jeho rival slavit mistrovský titul.

Na počátku týdne španělská média informovala o incidentu mezi obránci Álvarem Carrerasem a Antoniem Rüdigerem. Valverde a Tchouaméni se údajně ve středu pohádali, dnes incident v tréninkovém areálu pokračoval. Klub pro oba hráče zvažuje pokutu nebo zastavení činnosti.

Po rvačce hráčů se vedení klubu sešlo na mimořádné schůzce. Fotbalisté podle Reuters nesměli více než hodinu opustit tréninkové centrum.

Real neprožívá vydařenou sezonu. Trenér Xabi Alonso byl v lednu propuštěn a jeho nástupce Álvaro Arbeloa zřejmě s týmem žádnou trofej nezíská. Ve čtvrtfinále Ligy mistrů vypadl Real s Bayernem Mnichov a na vedoucí Barcelonu ztrácí čtyři kola před koncem La Ligy 11 bodů.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Policie, měření rychlosti, ilustrační foto.
Policie, měření rychlosti, ilustrační foto.
Policie, měření rychlosti, ilustrační foto.

Před soudem stojí dva policisté, podle obžaloby nepomohli znásilněné dívce

Pražský soud začal ve středu projednávat případ policistů, kteří podle obžaloby neumožnili dívce v roce 2023 ohlásit znásilnění. Po vyšetřování Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) státní zástupce obžaloval trojici z maření úkolu úřední osoby, za které hrozí až roční vězení.

Reklama
Reklama
Reklama