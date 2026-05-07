Skandál před El Clásicem. Hráči Realu se poprali, jeden skončil v nemocnici

Federico Valverde skončil po rvačce v šatně fotbalistů Realu Madrid v nemocnici s tržnou ranou na hlavě. Uruguayský záložník se podle zdrojů agentury Reuters popral s francouzským spoluhráčem Aurélienem Tchouaménim.
Real se připravuje na nedělní El Clásico v Barceloně, po němž může jeho rival slavit mistrovský titul.
Na počátku týdne španělská média informovala o incidentu mezi obránci Álvarem Carrerasem a Antoniem Rüdigerem. Valverde a Tchouaméni se údajně ve středu pohádali, dnes incident v tréninkovém areálu pokračoval. Klub pro oba hráče zvažuje pokutu nebo zastavení činnosti.
Po rvačce hráčů se vedení klubu sešlo na mimořádné schůzce. Fotbalisté podle Reuters nesměli více než hodinu opustit tréninkové centrum.
Real neprožívá vydařenou sezonu. Trenér Xabi Alonso byl v lednu propuštěn a jeho nástupce Álvaro Arbeloa zřejmě s týmem žádnou trofej nezíská. Ve čtvrtfinále Ligy mistrů vypadl Real s Bayernem Mnichov a na vedoucí Barcelonu ztrácí čtyři kola před koncem La Ligy 11 bodů.
