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Sport

Sinner obhájil wimbledonský triumf. Zverev mu sebral jen jeden set

ČTK

Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále v All England Clubu porazila 6:7, 7:6, 6:3 a 6:4 trojku žebříčku Alexandera Zvereva z Německa.

Wimbledon
Jannik Sinner a Alexander ZverevFoto: REUTERS – Toby Melville
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Wimbledon
Wimbledon
Wimbledon
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Sinner získal první letošní grandslamový triumf a pátý celkově, dvakrát ovládl Australian Open a jednou US Open. O pět let starší Zverev naopak nedokázal na londýnské trávě navázat na pět týdnů starý úspěch z antukového Roland Garros.

Čtyřiadvacetiletý Sinner ztratil první set 7:9 v tie-breaku, ve kterém Zverev využil jediný brejk úvodní sady. Zkrácená hra rozhodovala i druhý set, tentokrát však měla jasný průběh a Ital ji pro sebe získal 7:2.

Pak už začal mít Sinner navrch, ale k zisku třetí i čtvrté sady mu vždy stačil jediný brejkbol. Zvereva, který v osmifinále vyřadil českou jedničku Jiřího Lehečku, porazil podesáté za sebou a jako desátý hráč v historii obhájil ve Wimbledonu titul.

Sinner si díky zisku šestého letošního titulu upevnil první místo v žebříčku. Zverev se po premiérové finálové účasti ve Wimbledonu, kde bylo jeho dosavadním maximem osmifinále, posune na druhé místo, z nějž sesadí zraněného Carlose Alcaraze ze Španělska.

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Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 54,2 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - finále:

Sinner (1-It.) - Zverev (2-Něm.) 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

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Ženy:

Čtyřhra - finále:

Kuo Chan-jü, Mladenovicová (10-Čína/Fr.) - Dabrowská, Stefaniová (2-Kan./Braz.) 6:3, 7:5.

Junioři:

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Dvouhra - finále:

Lee (USA) - Hewitt (Austr.) 4:6, 6:4, 7:5.

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