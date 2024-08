Zvláštní potíže Siniakové. Češku v New Yorku zklamali pořadatelé, pak vyhořela

Deset singlových účastí na US Open, ani jediný průlom. Česká tenistka Kateřina Siniaková stejně jako loni vypadla ze závěrečného grandslamu sezony v prvním kole, proti domácí hvězdě Madison Keysové neměla šanci a uhrála jen pět her. Jejím maximem v New Yorku zůstává třetí kolo z roku 2018.

Podívejte se na sestřih utkání 1. kola US Open, v němž Kateřina Siniaková podlehla Madison Keysové | Video: Asociated Press