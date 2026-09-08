Siniakovou trápil kuriozní boj s lavičkou. Rozhozená Townsendová úlevou zakřičela

"Nebavily jsme se o tom, ale ona otázku, jak moc tady chce zvítězit, dostala shodou okolností na kurtu. Samozřejmě, že to vím, a je to úplně jasné. Když máme turnaj doma, je to úplně stejné a každá Češka ho chce vyhrát," řekla Siniaková, jejíž spoluhráčka po využitém mečbolu s úlevou hlasitě zakřičela.
"Myslím, že jí v utkání rozhodil jeden volej, který zkazila, když jsme měly brejk. Snažila se z toho dostat. Musela se povzbudit a být v přítomnosti. A měly jsme publikum na své straně, tak proč toho nevyužít," uvedla rodačka z Hradce Králové.
Nasazené jedničky Siniaková s Townsendovou vyhrály na turnaji i třetí zápas bez ztráty setu, v první sadě ale měly namále. Prohrávaly 2:5 a později v tie-breaku čelily třem setbolům za stavu 3:6. Podařil se jim ale obrat a ve druhé sadě uspěly díky brejku v závěrečné desáté hře.
"I pro mě to bylo emotivní. Asi to bylo tím, jak jsem se cítila na kurtu. Nebyla jsem vůbec ve své kůži," řekla Siniaková. "Jsem zvyklá hrát jinak. Nebudu říkat lépe nebo hůř, ale jde o nějaké směry, jak hraji údery, jak hraju na síti, co vrátím a jak. Bojovala jsem s tím, abych se dostala do dobrého pocitu," líčila deblová světová jednička.
Ocenila ale, že i když se vítězkám letošního Roland Garros nedařilo, stále se podporovaly. "Proto to možná bylo i trošku vyhrocené, protože pocitově to nebylo dobré. Chtěly jsme ukázat, že i když děláme lehké chyby nebo se nám to nedaří, v zápase jsme a nedáme jediný míček zadarmo. Proto možná přišla po utkání úleva. Tím, že to bylo takhle vybojované, znamenalo to pro nás hodně," uvedla Siniaková, která může s Townsendovou zkompletovat na US Open společnou sbírku grandslamových titulů.
V průběhu prvního setu také komunikovala s umpirovým rozhodčím ohledně úprav na lavičce, z níž jí přepadávala taška. "Ptala jsem se rozhodčího, jestli je možné tu sedačku posunout, protože se mi to pořád převažovalo. A nechtěla jsem ji dávat dolů k umpiru. Po setu na to někdo přišel, ale řekl, že to nejde, že to má speciální místo a že to nejde posunout. Tak jsme pak poprosili, aby se tam něco dalo, aby to zase během bodu nespadlo. Stalo se to totiž právě během bodu, já si toho všimla a tak jsme to řešili," uvedla Siniaková.
Potěšilo ji nicméně, že se zápas odehrál na druhém největším dvorci Louise Armstronga. "Svazující to nebylo. Upřímně to bylo spíše obrovská radost. Bylo to pro mě milé překvapení, že třetí kolo bylo na tak velkém kurtu. Možná někdo něco uslyšel a vyslyšel. I po zápase jsme několikrát děkovaly. Je to super, že tam byla taková atmosféra, že lidé přišli a byli v zápase. Měly jsme super zajímavé výměny a hrozně moc jsem si to užila," doplnila třicetiletá česká tenistka.
ŽIVĚ Jemneští Húsíové zaútočili na cíle v Saúdské Arábii, zranili 73 civilistů
Série útoků jemenských povstalců Húsiů na cíle v jižní části Saúdské Arábie zranila 73 civilistů, včetně žen a dětí, uvedla v úterý Rijádem vedená koalice v Jemenu. Zároveň slíbila odvetu. Podle Húsíů bylo zasaženo mezinárodní letiště i zařízení saúdskoarabské ropné společnosti Aramco, uvedla agentura AFP.
Poplach v kadaňské nemocnici. Kvůli ohlášené bombě evakuují pacienty
Policisté v úterý ráno kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku, museli ji opustit i někteří pacienti, kteří jsou na lůžku. Na místě je pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin, uvedla policie na síti X. Anonym uložení bomby nahlásil e-mailem, řekla mluvčí nemocnice Karolína Odlasová.
Lidl v Kladně zachvátil rozsáhlý požár. Škoda je 120 milionů, hasiči dál dohašují
V Kladně hoří obchodní dům Lidl, škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů korun. Hasiči dostali oheň pod kontrolu, pokračuje dohašování, na místo přijela těžká technika kvůli rozebírání konstrukcí.
ŽIVĚ Ukrajinský generální prokurátor po korupčním skandálu oznámil rezignaci
Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko v úterý pozdě večer oznámil, že prezidentovi Volodymyru Zelenskému a parlamentu předložil svou rezignaci. Učinil tak po korupčním skandálu, který v uplynulých dnech zasáhl jeho úřad.
Míň humoru, víc Kmotra. To je pokračování seriálového hitu Guye Ritchieho Gentlemani
V roce 2024 převedl britský režisér Ritchie svou filmovou gangsterku Gentlemani do seriálové podoby. Spojení starobylé aristokracie, opečovávaných trávníků a ilegální pěstírny marihuany nabídlo osvěžující žánrovou nadsázku, která seriálu na Netflixu zajistila milionovou sledovanost. Druhá řada se fungující koncept snaží překročit.