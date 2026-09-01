Siniaková prolétla dál, zaujala upřímným komentářem o "trápeníčku"

Jakub Menšík, Dalibor Svrčina a Kateřina Siniaková se stali dalšími českými tenisty, kteří postoupili na grandslamovém US Open do 2. kola.
Sedmnáctý nasazený Menšík porazil Japonce Šintara Močizukiho 6:1, 6:4, 7:5. Svrčina zdolal Francouze Valentina Royera po více než čtyřech hodinách hry 6:4, 6:3, 5:7, 5:7, 6:2 a deblová světová jednička Siniaková zvítězila nad Italkou Elisabettou Cocciarettovou 6:3, 6:2.
Menšík, který v New Yorku slaví 21. narozeniny, postoupil do 2. kola US Open i při své čtvrté účasti. Proti Močizukimu zaznamenal 18 es, pomohlo mu také sedm brejků. Navázal úspěšně na vystoupení ze smíšené čtyřhry, kterou minulý týden vyhrál po boku Karolíny Muchové.
Prostějovský rodák Menšík zvládl postoupit i poté, co byl duel dvakrát přerušený kvůli dešti. První set vyhrál po dvou brejcích za 26 minut, ve druhé sadě uspěl, když sebral soupeři servis v páté hře. Ve třetí sadě sice Menšík nedotáhl třikrát náskok brejku, jakmile ale získal vedení 6:5, duel už dopodával. V dalším kole narazí na Rakušana Jurije Rodionova.
"Když jsou tyto dešťové přestávky, není to nikdy nic jednoduchého. Nejdůležitější je vždy zůstat hlavou v zápase a snažit se po návratu co nejrychleji dostat zpět do rytmu. I když se dnes to momentum ve třetí sadě trochu otočilo a on (Močizuki) začal hrát aktivněji a lépe, jsem rád, že jsem se rychle probudil a dohrál to ve třech setech," řekl českým novinářům Menšík.
Třiadvacetiletý Svrčina, který prošel do hlavní soutěže US Open z kvalifikace, je v New Yorku ve 2. kole poprvé. Vyrovnal si grandslamové maximum, dosud byl ve stejné fázi na turnajích "velké čtyřky" před třemi lety na Australian Open. Proti 75. hráči světa Royerovi zaznamenal 61 vítězných míčů, nemusel litovat ani 15 dvojchyb. Příště vyzve nasazenou jednadvacítku Luciana Darderiho z Itálie.
"Jsem moc rád, je to cenné vítězství. Zápas byl dlouhý a náročný. Po čtvrtém setu jsem se ze sebe snažil dostat maximum. Fyzicky jsem se cítil docela dobře. Na to, že jsem třetí a čtvrtý set trochu pokazil, jsem do toho pátého nastoupil neskutečně. O to cennější to je," uvedl Svrčina.
Ostravský rodák Svrčina vyhrál první set díky brejku v sedmé hře, soupeře pak dvakrát obral o podání i ve druhé sadě. Royer však duel nevzdal a dokázal srovnat. Ve třetím setu "brejkl" Svrčinu čtyřikrát, ve čtvrté sadě mu stačilo vzít českému hráči podání v 11. gamu.
Rozhodující pátý set měl ale Svrčina od začátku pod kontrolou. Brzy utekl do komfortního vedení 5:0, a přestože Royer stav lehce korigoval, český tenista ukončil utkání v osmé hře na přijmu, kdy zužitkoval první mečbol.
Uspěla také Siniaková, která se do 2. kola US Open dostala po čtyřech letech. Cocciarettovou porazila za 69 minut a zdolala ji potřetí ze čtyř vzájemných zápasů. Příště se utká s Japonkou Naomi Ósakaovou, nebo Ruskou Anastasijí Zacharovovou.
"Nemůžu si stěžovat. Vyhrála jsem a myslím, že jsem předvedla dobrý výkon," uvedla Siniaková. "Jsem mile překvapená. To trápeníčko tady v singlu stále pokračuje, ale soupeřka se možná trápila ještě trochu víc. Dnes jsem ale dobře servírovala, cítila se dobře a myslím, že jsem byla i dobře nastavená. Neměla jsem žádné očekávání, ale dopadlo to skvěle," podotkla.
Třicetiletá Siniaková dotáhla v prvním setu brzké vedení 3:0, soupeřku nepustila k jedinému brejkbolu. Ve druhé sadě získala rodačka z Hradce Králové brzy další dva brejky, a přestože Cocciarettová snížila na 2:3, od té chvíle už neuhrála ani game. Postup stvrdila Siniaková druhým využitým mečbolem na servisu.
Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů):
Muži, dvouhra - 1. kolo: Svrčina (ČR) - Royer (Fr.) 6:4, 6:3, 5:7, 5:7, 6:2, Menšík (17-ČR) - Močizuki (Jap.) 6:1, 6:4, 7:5, Shelton (8-USA) - Griekspoor (Niz.) 1:6, 6:1, 7:6 (7:3), 6:2, Tien (14-USA) - Borges (Portug.) 6:4, 6:1, 6:2, Halys (Fr.) - Díaz (Arg.) 6:4, 7:5, 6:7 (7:9), 6:1, Popyrin (Austr.) - Dimitrov (Bulh.) 3:6, 6:3, 6:2, 6:4, Trungelliti (Arg.) - Šang Ťün-čcheng (Čína) 0:6, 7:6 (7:5), 1:6, 6:3, 6:4, Darderi (21-It.) - Wendelken (Brit.) 6:2, 3:6, 6:2, 7:5, Tabilo (25-Chile) - Hanfmann (Něm.) 6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3, Blockx (28-Belg.) - Barrios (Chile) 6:3, 6:4, 6:2, Berrettini (It.) - Wawrinka (Švýc.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), 6:0, Chačanov (Rus.) - Burruchaga (Arg.) 6:3, 6:0, 6:1.
Ženy, dvouhra - 1. kolo: Siniaková (ČR) - Cocciarettová (It.) 6:3, 6:2, Cirsteaová (16-Rum.) - Grabherová (Rak.) 6:3, 6:0, Liová (29-USA) - Ružičová (Chorv.) 7:5, 6:1, Stephensová (USA) - Tausonová (Dán.) 6:4, 6:1, Jointová (Austr.) - Samsonovová (Rus.) 3:6, 6:2, 6:2, Šwiateková (8-Pol.) - Wang Si-jü (Čína) 6:2, 6:3.
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