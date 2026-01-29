Siniaková přijde o post světové deblové jedničky, nahradí ji Mertensová

Tenistka Kateřina Siniaková přijde po skončení Australian Open o post deblové světové jedničky. V čele žebříčku ji příští týden vystřídá Belgičanka Elise Mertensová.
Belgičanka postoupila na prvním grandslamovém turnaji sezony s Číňankou Čang Šuaj do finále. Siniaková v Melbourne dohrála s Američankou Taylor Townsendovou ve čtvrtfinále.
Devětadvacetiletá Siniaková ukončila vloni sezonu v čele deblového žebříčku popáté v kariéře a vyrovnala tím rekord Martiny Navrátilové. Osamostatnila se také od Cary Blackové ze Zimbabwe a Američanky Liezel Huberové.
Rodačka z Hradce Králové zahájila sezonu triumfem v Adelaide po boku Čang Šuaj. Při obhajobě titulu na Australian Open se jí však s Townsendovou nedařilo.
Česko-americký pár nestačil ve čtvrtfinále na srbsko-kazašskou dvojici Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová. Siniaková ve čtyřhře v Melbourne zaznamenala nejhorší výsledek od roku 2019.
Mertensová si naopak jistotu posunu do čela žebříčku zajistila po dnešním postupu do finále. S Čang Šuaj porazily japonsko-ruskou dvojici Ena Šibaharaová, Vera Zvonarevová 6:3. 6:2. Třicetiletá Belgičanka se vrátí do čela pořadí poprvé od roku 2024.
Tohle určitě nečekali. Putinova válka donutila ruské zloděje aut k utažení opasků
Jaká auta se loni v Rusku kradla nejčastěji? Nebyly to volkswageny nebo kdysi mezi lapky oblíbená Škoda Rapid. Skutečnost, že většina kriminálníky vyhledávaných značek před čtyřmi lety zemi opustila, zanechala na chování zlodějů viditelnou stopu.
Nezákonné řidičské průkazy a úplatky: policie po zásahu v Černošicích řeší přes 200 případů
Policie po středečním zásahu na pražské pobočce Městského úřadu Černošice obvinila 16 lidí. Viní je z účasti na organizované skupině, některé také ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku, řekl ve čtvrtek mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
Světová jednička píše v Melbourne historii, ve finále ji vyzve Rybakinová
Běloruská tenistka a světová jednička Aryna Sabalenková postoupila počtvrté za sebou do finále Australian Open, v němž zabojuje o třetí titul z Melbourne.
"Luxus je pro mě dobrá parta." Prezident Pavel si ve Španělsku užívá motorkářskou dovolenou
Prezident Petr Pavel tráví dovolenou ve Španělsku. Jezdí tam na motorce. Oznámil to ve čtvrtek na sociálních sítích. Hlava státu na dovolenou odcestovala v úterý. Prezidentská kancelář tehdy bez podrobností uvedla, že prezident zamířil do členské země EU.