Sport

Siniaková přijde o post světové deblové jedničky, nahradí ji Mertensová

ČTK

Tenistka Kateřina Siniaková přijde po skončení Australian Open o post deblové světové jedničky. V čele žebříčku ji příští týden vystřídá Belgičanka Elise Mertensová.

Kateřina Siniaková při Australian Open 2026
Kateřina Siniaková při Australian Open 2026Foto: CTK
Belgičanka postoupila na prvním grandslamovém turnaji sezony s Číňankou Čang Šuaj do finále. Siniaková v Melbourne dohrála s Američankou Taylor Townsendovou ve čtvrtfinále.

Devětadvacetiletá Siniaková ukončila vloni sezonu v čele deblového žebříčku popáté v kariéře a vyrovnala tím rekord Martiny Navrátilové. Osamostatnila se také od Cary Blackové ze Zimbabwe a Američanky Liezel Huberové.

Rodačka z Hradce Králové zahájila sezonu triumfem v Adelaide po boku Čang Šuaj. Při obhajobě titulu na Australian Open se jí však s Townsendovou nedařilo.

Česko-americký pár nestačil ve čtvrtfinále na srbsko-kazašskou dvojici Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová. Siniaková ve čtyřhře v Melbourne zaznamenala nejhorší výsledek od roku 2019.

Mertensová si naopak jistotu posunu do čela žebříčku zajistila po dnešním postupu do finále. S Čang Šuaj porazily japonsko-ruskou dvojici Ena Šibaharaová, Vera Zvonarevová 6:3. 6:2. Třicetiletá Belgičanka se vrátí do čela pořadí poprvé od roku 2024.

