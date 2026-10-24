Přeskočit na obsah
Benative
24. 10. Nina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Siniaková kosí soupeřky, šanci nedala ani Boulterové. V Ósace si zahraje o titul

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila po třech letech do finále turnaje WTA ve dvouhře a zahraje si o šestý singlový titul v kariéře. V semifinále v Ósace porazila Britku Katie Boulterovou 6:1, 6:4. O titul se utká v neděli s Američankou Ashlyn Kruegerovou. Naopak Marie Bouzková do finále turnaje v Ning-po nepostoupila. V semifinále prohrála s Leylah Fernandezovou z Kanady 3:6 a 5:7.

U.S. Open
Kateřina SiniakováFoto: REUTERS – ROBERT DEUTSCH
Reklama

Třicetiletá Siniaková porazila nasazenou osmičku Boulterovou za hodinu a 25 minut. Ve dvouhře postoupila do 11. finále v kariéře, v zápasech o titul má zatím bilanci 5:5. Naposledy triumfovala v říjnu 2023 na turnaji v Nan-čchangu, kde zvítězila ve finále nad Marií Bouzkovou.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Demonstration against French far-right RN congress in Orleans
Demonstration against French far-right RN congress in Orleans
Demonstration against French far-right RN congress in Orleans

Na řadě míst Francie začíná další vlna demonstrací, v Lyonu byla rozehnána

Na řadě míst Francie v sobotu dopoledne začala další vlna demonstrací. V Lyonu už policie jednu rozehnala, v Orléans, kde začíná také dvoudenní sjezd krajně pravicového Národního sdružení (RN), bude zase v noci platit částečný zákaz vycházení. Na udržení pořádku má být dnes podle agentury AFP a serveru listu Le Monde nasazeno na 70 tisíc policistů a četníků.

„Dokonce jsme měli takový vtip – zkratka ISAF znamenala I saw Americans fighting (Viděl jsem Američany bojovat),“ ryl americký ministr obrany Pete Hegseth.
„Dokonce jsme měli takový vtip – zkratka ISAF znamenala I saw Americans fighting (Viděl jsem Američany bojovat),“ ryl americký ministr obrany Pete Hegseth.
„Dokonce jsme měli takový vtip – zkratka ISAF znamenala I saw Americans fighting (Viděl jsem Američany bojovat),“ ryl americký ministr obrany Pete Hegseth.

„Trapné a ubohé.“ Americký ministr se pustil do spojenců, ostré reakce přišly i z Česka

Americký ministr obrany Pete Hegseth minulý víkend zkritizoval roli spojeneckých zemí ve válce v Afghánistánu. Podle něj se na bojových operacích aktivně podílely pořádně „tak jedna nebo dvě země“. Hegsethovo vyjádření odsoudily mimo jiné Velká Británie či Polsko. Ohradili se ovšem i český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) či bývalá šéfka resortu obrany Jana Černochová (ODS).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama