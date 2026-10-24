Siniaková kosí soupeřky, šanci nedala ani Boulterové. V Ósace si zahraje o titul

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila po třech letech do finále turnaje WTA ve dvouhře a zahraje si o šestý singlový titul v kariéře. V semifinále v Ósace porazila Britku Katie Boulterovou 6:1, 6:4. O titul se utká v neděli s Američankou Ashlyn Kruegerovou. Naopak Marie Bouzková do finále turnaje v Ning-po nepostoupila. V semifinále prohrála s Leylah Fernandezovou z Kanady 3:6 a 5:7.
Třicetiletá Siniaková porazila nasazenou osmičku Boulterovou za hodinu a 25 minut. Ve dvouhře postoupila do 11. finále v kariéře, v zápasech o titul má zatím bilanci 5:5. Naposledy triumfovala v říjnu 2023 na turnaji v Nan-čchangu, kde zvítězila ve finále nad Marií Bouzkovou.
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