Siniaková je dvě výhry od tuctu grandslamů. V New Yorku je už v semifinále deblu

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do semifinále čtyřhry na US Open. S domácí Taylor Townsendovou porazily španělsko-americký pár Cristina Bucsaová, Nicole Melicharová-Martinezová 6:4, 6:2.
Turnajové jedničky Siniaková s Towsendovou ani ve čtvrtém utkání ve Flushing Meadows neztratily set. V semifinále nastoupí buď proti Sie Šu-wej z Tchaj-wanu a Jeleně Ostapenkové z Lotyšska, nebo Belgičance Elise Mertensové s Ruskou Dianou Šnajderovou.
Siniaková s Townsendovou mohou v New Yorku zkompletovat společnou sbírku triumfů ze všech grandslamů. Letos uspěly na Roland Garros, vloni zvítězily na Australian Open a před dvěma lety ve Wimbledonu.
Třicetiletá Siniaková může na US Open získat dvanáctý grandslamový titul v ženském deblu. Celkem má světová jednička ve čtyřhře na okruhu WTA 38 deblových titulů.
Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů):
Ženy:
Čtyřhra - čtvrtfinále:
Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Melicharová-Martinezová, Bucsaová (6-USA/Šp.) 6:4, 6:2.
Juniorky:
Čtyřhra - 1. kolo:
J. Kovačková, Zajíčková (5-ČR) - Hazelittová, Lauvaová (USA/Lot.) 7:5, 6:4.
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