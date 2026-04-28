Siniaková bude opět světovou jedničkou

Ve čtyřhře na antukovém turnaji Masters v Madridu si semifinále zajistila Kateřina Siniaková. V novém vydání světového žebříčku se díky tomu opět stane deblovou jedničkou. Na prvním místě vystřídá Elise Mertensovou z Belgie.
Jiří Lehečka postoupil ve dvouhře do čtvrtfinále. Světovou devítku Itala Lorenza Musettiho porazil 6:3, 6:3 a o zopakování předloňské semifinálové účasti si zahraje s Arthurem Filsem z Francie.
V osmifinále naopak skončil Vít Kopřiva, který prohrál 5:7 a 0:6 s devatenáctiletým Španělem Rafaelem Jódarem.
Desetinásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře Siniaková s Američankou Taylor Towsendovou ve čtvrtfinále zdolaly 7:6 a 6:1 norsko-americkou dvojici Ulrikke Eikeriová, Quinn Gleasonová.
O postup do čtvrtfinále dnes v Madridu zabojuje ještě Jakub Menšík, kterého čeká druhý nasazený Alexander Zverev z Německa.
Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):
Muži (dotace 8,235.540 eur):
Dvouhra - 4. kolo: Lehečka (11-ČR) - Musetti (6-It.) 6:3, 6:3, Jódar (Šp.) - Kopřiva (ČR) 7:5, 6:0, Ruud (12-Nor.) - Tsitsipas (Řec.) 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).
Ženy (dotace 8,235.540 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále: M. Andrejevová (9-Rus.) - Fernandezová (24-Kan.) 7:6 (7:1), 6:3.
Čtyřhra - čtvrtfinále: Siniaková, Townsendová (2-ČR/USA) - Eikeriová, Gleasonová (Nor./USA) 7:6 (7:4), 6:1.
