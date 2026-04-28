Přeskočit na obsah
Benative
28. 4. Vlastislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Siniaková bude opět světovou jedničkou

ČTK

Ve čtyřhře na antukovém turnaji Masters v Madridu si semifinále zajistila Kateřina Siniaková. V novém vydání světového žebříčku se díky tomu opět stane deblovou jedničkou. Na prvním místě vystřídá Elise Mertensovou z Belgie.

Tennis: BNP Paribas Open-Day 9
Kateřina SiniakováFoto: REUTERS
Jiří Lehečka postoupil ve dvouhře do čtvrtfinále. Světovou devítku Itala Lorenza Musettiho porazil 6:3, 6:3 a o zopakování předloňské semifinálové účasti si zahraje s Arthurem Filsem z Francie.

V osmifinále naopak skončil Vít Kopřiva, který prohrál 5:7 a 0:6 s devatenáctiletým Španělem Rafaelem Jódarem.

Desetinásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře Siniaková s Američankou Taylor Towsendovou ve čtvrtfinále zdolaly 7:6 a 6:1 norsko-americkou dvojici Ulrikke Eikeriová, Quinn Gleasonová.

O postup do čtvrtfinále dnes v Madridu zabojuje ještě Jakub Menšík, kterého čeká druhý nasazený Alexander Zverev z Německa.

Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):

Muži (dotace 8,235.540 eur):

Dvouhra - 4. kolo: Lehečka (11-ČR) - Musetti (6-It.) 6:3, 6:3, Jódar (Šp.) - Kopřiva (ČR) 7:5, 6:0, Ruud (12-Nor.) - Tsitsipas (Řec.) 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

Ženy (dotace 8,235.540 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: M. Andrejevová (9-Rus.) - Fernandezová (24-Kan.) 7:6 (7:1), 6:3.

Čtyřhra - čtvrtfinále: Siniaková, Townsendová (2-ČR/USA) - Eikeriová, Gleasonová (Nor./USA) 7:6 (7:4), 6:1.

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Snímek z armádního podcastu Kamufláž s Petrem Pavlem, které politici nedovolili armádě odvysílat.
Snímek z armádního podcastu Kamufláž s Petrem Pavlem, které politici nedovolili armádě odvysílat.
Snímek z armádního podcastu Kamufláž s Petrem Pavlem, které politici nedovolili armádě odvysílat.

„Teď to nevydávejte, je to politicky citlivé.“ Řehka otevřeně o „zakázaném“ podcastu s prezidentem

Ve vyhrocenou debatu se v úterý proměnilo sněmovní jednání o sociálních sítích české armády. Hlavním a jediným bodem diskuze se velmi rychle stal „zakázaný“ podcast generálního štábu s Petrem Pavlem. A byť ministerstvo obrany chtělo věc tutlat a neřešit, náčelník generálního štábu hodil do téhle strategii vidle. Detailně poslancům popsal, proč údajně resort zastavil rozhovor s prezidentem.

Cyprus EU Summit
Cyprus EU Summit
Cyprus EU Summit

ŽIVĚ "Nákup kradeného zboží je zločin." Zelenskyj ostře tepe Izrael, ten se brání

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý na síti X kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Izraelský ministr zahraničí obvinění ukrajinského prezidenta Zelenského odmítá.

Těžba ropy na jižní Moravě
Těžba ropy na jižní Moravě
Těžba ropy na jižní Moravě

Překvapivý exit. Spojené arabské emiráty práskly dveřmi v klíčové organizaci

Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila v úterý státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za současné situace umožní větší flexibilitu reagovat na změny na trhu. Jde o překvapivé rozhodnutí, které emiráty s ostatními členy předem nekonzultovaly.

Kongres ODS v Brně, den druhý
Kongres ODS v Brně, den druhý
Kongres ODS v Brně, den druhý

Kubovo hnutí Naše Česko posiluje: Daczická odchází z ODS

Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Prohlásila to v úterý. Fungování středočeské koalice Starostů a Spolu, která se v pětašedesátičlenném zastupitelstvu opírá o nejtěsnější možnou většinu 33 hlasů, to podle ní neovlivní. Hlasovat chce jako dosud a ráda by i zůstala v klubu ODS.

