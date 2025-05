Maďary "vyprovodilo" 16 tisíc lidí. Horečku chce na MS přiživit i Čech slavného rodu

Když před dvěma lety končil angažmá v prvoligové Slavii, ani ve snu by ho nenapadlo, že si zahraje na mistrovství světa 2025 v Dánsku. Dnes je to realita a jihlavský rodák Šimon Szathmáry, vnuk hokejové legendy Jana Suchého, obleče dres Maďarska v zápase s Němci. V pikantním duelu pak narazí i na Čechy.

Herning (od našeho zpravodaje) - Den před svou premiérou na MS v Herningu přišel Szathmáry mezi novináře v červeném tričku s nápisem "Magyarország" a dal se do vyprávění.

"Tehdy po Slavii jsme se s agentem rozhodovali, co dál. Skrze to, že mám v rodině maďarské předky, i když dost dávné, jsme zvolili Maďarsko," vysvětluje 29letý obránce.

"Byla tam šance, že by mě v lize brali jako domácího hráče, což by pro mě byla výhoda. Ale reprezentace, to je nečekaná třešnička," pokračuje hráč, který kdysi v Chomutově ochutnal českou extraligu a později nasbíral více než 400 startů v první lize.

Teď má za sebou dvě sezony v maďarském Miskolci.

Zkraje té aktuální potřeboval národní tým Maďarska personálně pomoct a pozval Szathmáryho na listopadový přípravný turnaj do Budapešti. On se hned uvedl gólem i povedenými výkony a vedení reprezentace se zasadilo o to, aby dostal maďarské občanství.

"Maďarské předky mám z tátovy strany, jeho pradědeček se tam narodil," popisoval už tehdy v rozhovoru pro Aktuálně.cz. To otcem Szathmáryho mámy byl zmíněný Suchý, legenda československého hokeje.

Pro něj se v 60. a 70. letech minulého století vžilo přízvisko "evropský Bobby Orr". Hrál na sedmi šampionátech, z nichž přivezl šest medailí. A k tomu stříbro z olympiády v Grenoblu.

"Mě by v životě nenapadlo, že si zahraju MS za Maďarsko. Ale troufám si říct, že by děda byl hrdý," usměje se Szathmáry v kulisách dánského turnaje.

Maďaři jsou v elitní divizi šampionátu zpátky po dvou letech. Předloni v Tampere získali tři body, ale na záchranu jim to nestačilo. S nejlepšími si zahráli i v letech 2016 a 2009.

"Každý zápas tady pro nás bude těžký," neskrývá Szathmáry před nedělním odpoledním utkáním proti Německu. "Cíl je konečně se zachránit, jakákoliv další výhra bude skvělá," přidává.

Na druhou stranu v přípravě měli Maďaři aktivní bilanci pěti vítězství a tří porážek. Dvakrát zdolali Rakušany i Nory, jednou Dány. Bonbonkem pak byla domácí generálka proti gigantovi z Kanady.

Úterní zápas viděla v Budapešti návštěva 16 394 diváků. Tolik lidí na hokej v Maďarsku nikdy předtím nepřišlo.

"Ten zápas byl pro nás samozřejmě nejtěžší, ale bylo fajn si to proti nim zkusit. Směrem k MS nám to pomohlo odhodit nějaké zábrany a jít do toho naplno," uvažuje Szathmáry.

Sidney Crosby s Nathanem MacKinnonem sice ještě v Budapešti nehráli, nicméně Szathmáry si mohl vyzkoušet, jaké je to bránit třeba Macklina Celebriniho, jedničku loňského draftu NHL.

Kanada podle předpokladů zvítězila 6:0, i tak si Maďaři užili dlouhou děkovačku. Nejen pro Szathmáryho, zvyklého z kariéry v první lize na podstatně skromnější návštěvy, šlo o skvělý zážitek.

"Atmosféra byla parádní. Aréna MVM Dome v Budapešti má kapacitu přes 20 tisíc a Maďaři tam hráli s Kanadou i předloni. A jestli je to teď nějaká hokejová horečka, když padl rekord? Asi ano," reaguje.

Roky se mluví o tom, jak se hokej v Maďarsku zvedá. Vloni na podzim se hovořilo i o kandidatuře na pořadatelství MS v roce 2029, které si měli jižní sousedé Slováků podělit s Brnem. Z toho nakonec sešlo.

"Letošní šampionát se třeba v médiích neřeší tolik jako v Česku, hokej je v zemi sportem číslo čtyři nebo pět, ale něco se tam přeci jen objevuje. 16 tisíc lidí na stadionu jen dokazuje, že Maďaři hokej určitě vnímají," konstatuje Szathmáry.

Po Německu, USA a Kazachstánu narazí jeho družina v dánské skupině na Čechy a bývalý obránce Slavie, Poruby, Třebíče, Kadaně, Chomutova či Jihlavy nezastírá, že ve čtvrtek půjde o speciální zápas.

"Češi jsou ještě k tomu favorit turnaje, mají skvělý výběr a zase pomýšlí na medaili. Osobně znám asi pět kluků z týmu, s Ondrou Beránkem jsem na Vysočině vyrůstal," zmiňuje Szathmáry.

Že by si ale po případné porážce měl pobrukovat českou hymnu nebo ve volných chvílích na turnaji českému týmu fandit, s tím na něj nechoďte.

"Na tomhle mistrovství Čechům nefandím," poví se vší vážností.