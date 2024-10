"Jsem nadšený." Slovenský bek Devils sezval na zápas v Praze celou rodinu

Slovenský hokejový obránce Šimon Nemec v roce 2010 jako malý kluk sledoval v O2 areně souboj Bostonu s Phoenixem, teď si předloňská dvojka draftu v Praze NHL zahraje.

New Jersey se v pátek a v sobotu představí v české metropoli proti Buffalu a rodák z Liptovského Mikuláše má radost, že jej budou moci vidět v barvách Devils na vlastní oči konečně i prarodiče.

V hledišti libeňské arény bude mít slovenský talent velkou podporu z řad blízkých a přátel.

"Bude jich okolo dvaceti. Je to skvělé, protože to není daleko od mého domova. Jsem nadšený, protože moji prarodiče už nemůžou létat do Ameriky. Je to příležitost si zahrát před nimi," řekl Nemec novinářům.

Pro Slováky je NHL v Česku podobnou událostí jako pro české hokejisty.

"Nejsem doma, ale je to skoro jako doma. Je to skvělé, že je to tady. Když mi bylo asi šest, tak jsem sem přijel na zápas Bruins proti Phoenixu. Pořád si ten zápas dobře pamatuju. Těším se na ty naše zápasy," prohlásil Nemec.

Duel Bostonu v roce 2010 v Praze sledoval jako divák i tehdy čtrnáctiletý David Pastrňák, současný lídr Bruins, a Nemec věří, že teď budou v hledišti mladí hokejisté, které zápasy NHL inspirují a v budoucnu se také na velké scéně prosadí.

"Je to výborné pro lidi v Evropě, že tady můžou vidět nejlepší ligu na světě. Možná tady nějací takoví kluci budou," podotkl Nemec, který má ve dvaceti letech na kontě už čtyři účasti na mistrovství světa a bronz z olympijských her v Pekingu v roce 2022 .

Devils mají v útoku jeho krajana Tomáše Tatara a také českého zástupce Ondřeje Paláta. V kempu New Jersey je i další Čech, obránce Jakub Zbořil, který je na zkoušce a o smlouvu bojuje se zbytkem kádru v Severní Americe. V úterním zápase na ledě New York Rangers při porážce 4:5 si připsal gól a asistenci.

"Nevím, jaké má šance (v New Jersey zůstat), není to na mně. Hrál jsem s ním minulý zápas, je to dobrý hráč a dobrý bruslař," uvedl Nemec.

Do Prahy se Zbořil nedostal, přestože mají Devils na marodce beky Lukea Hughese či Bretta Pesceho.

"Není to ideální, když máme na začátku zraněné hráče, ale máme hodně kvalitních hokejistů. Musíme hrát pořád naši hru bez ohledu na to, jestli nám chybí dva, nebo jsme kompletní. Soustředíme se na zápasy. Myslím, že naše obrana je kvalitní," dodal Nemec.