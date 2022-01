Sex přímo při zápase NHL? Známý americký raper se postaral o nevídaný skandál

Cizinecká policie loni odhalila při nelegální migraci 11 170 cizinců, o 4077 více než v roce 2020. Meziroční nárůst je tak více než o polovinu. Na tiskové konferenci to dnes řekli ředitel cizinecké policie Milan Majer a náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Jde o nejvyšší číslo od roku 2008.

Podle Vondráška je nutné nárůst dávat do kontextu celoevropského vývoje, došlo podle něj totiž k významnému nárůstu migrace do Evropské unie. Čísla také ovlivnila pandemie nemoci covid-19, zahrnují totiž i cizince, kteří vstoupili do České republiky legálně, ale nesplnili protiepidemická nařízení.

Naprostou většinu cizinců, konkrétně 10 835, policie odhalila ve vnitrozemí, tedy při nelegálním pobytu, nelegálním zaměstnávání či právě při porušování opatření proti šíření nemoci covid-19. Proti roku 2020 jich bylo o 4190 více. Počet lidí zadržených na vnější schengenské hranici, tedy na mezinárodních letištích, loni naopak meziročně klesl o 113 na 335 lidí.