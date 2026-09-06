Severské derby skončilo triumfem Liberce, Baník utrpěl debakl v Boleslavi

Fotbalisté Liberce zvítězili v 7. kole první ligy v podještědském derby v Jablonci 2:1. Všechny góly padly po změně stran. Domácí v první půli dvakrát nastřelili brankovou konstrukci, skóre ale otevřel v 50. minutě střídající Patrik Dulay. Za Jablonce srovnal Saidou Alioum, poslední slovo však měl hostující Vasil Kušej.
Slovan vyhrál třetí kolo po sobě, severočeského rivala porazil teprve podruhé z posledních devíti vzájemných ligových duelů. V neúplné tabulce se posunul na druhé místo o bod za vedoucím obhájcem titulu Slavií. Jablonec v nejvyšší soutěži potřetí za sebou nezvítězil, z toho podruhé prohrál a je sedmý. K dobru má jedno odložené utkání.
Jablonec vstoupil do derby aktivně a celý první poločas herně dominoval. Hned v úvodu mohl jít do vedení, Suchan po Alioumově centru hlavičkoval do břevna. Stejný hráč pak prověřil gólmana Koubka z úhlu.
Domácí pokračovali v tlaku, Cedidlův centr odvrátil Slovan jen k Čanturišvilimu, jehož střelu liberecký brankář v osmé minutě vyrazil na břevno. Po necelé půlhodině Jawo zamířil hlavou nad horní tyč. Gambijský útočník měl v první půli ještě jednu příležitost, jeho pokus však hostující obrana srazila.
Slovan v úvodním dějství vůbec nezahrozil, pět minut po přestávce však udeřil. Dulay přišel po poločase na trávník a krátce nato skóroval. Od postranní čáry se zbavil několika protihráčů a z úhlu překonal Hanuše. Jednadvacetiletý slovenský záložník je s třemi góly nejlepším střelcem Liberce v ligové sezoně.
Domácí srovnali za 20 minut. Hostující stoper Hůlka odvrátil Sedláčkův nákop pouze k Alioumovi a ten pohotově z voleje zařídil nerozhodný stav. Kamerunský křídelník si otevřel gólový účet v české lize. Slovan má však i nadále se čtyřmi inkasovanými brankami nejlepší defenzivu soutěže.
Vedení na stranu Jablonce mohl strhnout střídající Hollý, proti Koubkovi však dvakrát neuspěl. Místo toho o chvíli později rozhodl Kušej. Jablonecká obrana v 80. minutě odkopla míč, k němuž se dostal sedminásobný český reprezentant a ten povedenou střelou zpoza vápna nedal Hanušovi šanci. V ročníku nejvyšší soutěže se dočkal premiérového gólu, zároveň prvního v libereckém dresu.
Domácímu trenérovi Kozlovi nevyšel souboj proti někdejšímu zaměstnavateli. Jablonec vyhrál nad Libercem jediný z posledních sedmi ligových duelů na Střelnici. Slovan venku v nejvyšší soutěži zvítězil ve všech čtyřech zápasech v sezoně a s 12 body je tam nejlepším mužstvem.
Šubert řídil boleslavskou střelnici
Mladoboleslavští deklasovali doma Ostravu 4:0 a zůstávají v nové sezoně neporaženi. V prvním poločase se dvakrát prosadil nejlepší střelec soutěže Martin Šubert, po změně stran přidali další góly Solomon John a střídající Josef Kolářík. Středočeši jsou na druhém místě neúplné tabulky o tři body za Slavií, oproti které mají utkání k dobru. Baníku patří 10. pozice.
Mladá Boleslav, která si v minulém kole kvůli viróze v týmu odložila zápas s Bohemians 1905, zdolala Slezany v lize po pěti duelech. Vyhrála i třetí domácí utkání v ročníku, naopak Baník nebodoval po předchozích dvou vítězstvích. Rovněž Ostrava má k dobru jednu dohrávku proti Jablonci.
Baník vstoupil do utkání velkým náporem a Kubala dokonce nastřelil tyč, do vedení ale šli domácí. V 10. minutě si Johnův přetažený centr na zadní tyči našel skórující Šubert, jenž ještě v minulé sezoně nastupoval za ostravskou rezervu ve druhé lize.
Vzápětí na druhé straně Škrkoň z bezprostřední blízkosti trestuhodně minul, a tak opět udeřil nový nejlepší střelec soutěže. Ve 20. minutě Šubert nadvakrát zužitkoval Langhamerovu kolmici za obranu a zaznamenal pátý gól v ligové sezoně.
Od stavu 2:0 byla v Lokotrans Areně k vidění až do přestávky přehlídka neproměněných šancí. Brzy po druhé brance mohl zvýšit Hybš, sám před Jedličkou zakončil nedůrazně. Sólo nevyužil ani John, předtím se Kubalův pokus z přímého kopu znovu otřel o tyč. V závěru první půle opět selhal ve stoprocentní příležitosti Škrkoň a Jurečka v samostatném úniku nastřelil jen brankáře Flodera.
Domácí definitivně zlomili odpor soupeře v 52. minutě, kdy John utekl po pravé straně a z velkého úhlu mezi nohama prostřelil Jedličku. Nigerijský křídelník navázal na branku z minulého ligového zápasu proti Slovácku, v sezoně nejvyšší soutěže má bilanci tří gólů i asistencí.
John byl blízko další trefě po hodině hry, tentokrát ale Jedlička zázračně udržel míč před brankovou čárou. V závěrečné půlhodině Středočeši zcela dominovali a vytvořili si další velké šance. Slezané naopak jen potvrzovali, že mají společně s Hradcem Králové se čtyřmi góly nejhorší ofenzivu v soutěži.
Jejich zmar završil Djačuk hlavičkou do brankové konstrukce, po které následoval v 83. minutě další rychlý brejk domácích a Koláříkovo přesné zakončení na zadní tyč. Svěřenci trenéra Majera zaznamenali čtvrté vítězství v ligovém ročníku, vedle nich zůstává v soutěži bez porážky už jen Slavia.
Zlín stále čeká na první bod
Zlínští prohráli doma s Teplicemi 1:3 a jako jediní v soutěži stále nebodovali. Hosty poslal v 15. minutě do vedení Matěj Pulkrab, v úvodu druhé půle zvýšil Tomáš Zlatohlávek a triumf Severočechů v závěru zpečetil další střídající hráč John Auta. Za domácí se prosadil Jakub Černín. Zlín vyrovnal nejhorší vstup do samostatné ligy v podání Dukly, která v roce 2018 také prohrála prvních sedm kol. "Skláři se posunuli na páté místo neúplné tabulky.
Úvod utkání poznamenala dvě zranění. Nejprve opustil trávník zlínský Kolář, který si v nezaviněném souboji "vyhodil" rameno a už ve 14. minutě musel ze hřiště. Než domácí vystřídali, inkasovali. Radosta se prohnal po pravé straně, nacentroval před branku a Pulkrab ve skluzu překonal gólmana Dostála.
Zkušený devětadvacetiletý útočník skóroval potřetí v ligové sezoně. Bývalý hráč Sparty, Liberce či Mladé Boleslavi se ale následně po střetu se zlínským Machalíkem zranil a také pro něj zápas skončil. Trávník opustil v bolestech a na nosítkách.
"Ševci" měli ve zbytku první půle více ze hry a několikrát se dostali i do zakončení, teplický gólman Trmal ale moc práce neměl. Poznar po centru od Kukučky hlavičkoval nad a Nombil po rohu v podání Pišoji rovněž zamířil nepřesně.
Mezi tři tyče se nevešla ani Fukalova střela. Ve 33. minutě mohl vyrovnat Ulbrich, po akci od Machalíka vypálil jen těsně vedle. Zlín byl i v úvodu druhé půle aktivnější, tlačil se dopředu, ale pořádnou šanci si nevypracoval.
Tepličtí pozorně bránili a v 54. minutě přidali druhou brankou. Přízemní střelou k tyči se prosadil střídající Zlatohlávek. Šestadvacetiletý útočník zaznamenal premiérovou ligovou branku v teplickém dresu, v nejvyšší soutěži skóroval poprvé od loňského března.
Zlín se nevzdal, a i když se trápil, závěr ještě zdramatizoval. Snižující branku dal po chybě hostující obrany v 80. minutě z voleje přízemní střelou ke vzdálenější tyči Černín. Sedmadvacetiletý obránce se v lize trefil podruhé za sebou a se dvěma góly je nejlepším střelcem týmu v sezoně nejvyšší soutěže.
Severočeši ale vedení nepustili. Třetím gólem je brzy uklidnil střídající Auta, který za Dostála v 84. minutě usměrnil míč po rohovém kopu a hlavičce od Vientiesse. Zlín inkasoval v ligové sezoně již 16 branek a spolu s Artisem Brno má nejhorší defenzivu. Tepličtí v nejvyšší soutěži zvítězili podruhé za sebou a počtvrté v ročníku.
7. kolo první fotbalové ligy:
FK Jablonec - Slovan Liberec 1:2 (0:0)
Branky: 70. Alioum - 50. Dulay, 80. Kušej. Rozhodčí: Berka - Kubr, Vlček - Kocourek (video). ŽK: Jawo - Kayondo, Mašek, Masopust, Lexa. Diváci: 5134.
Jablonec: Hanuš - Cedidla, Pavlovič, Tekijaški - Čanturišvili, Nebyla (75. Okeke), Sedláček (84. Vecheta), Sláma (61. Chramosta) - Suchan (61. Zorvan), Alioum (75. Hollý) - Jawo. Trenér: Kozel.
Liberec: Koubek - Hůlka, Drakpe, Mikula - Koželuh (46. Dulay), Masopust (71. Stránský), Faye, Kayondo - Kušej (87. Juliš), Hodouš (46. Lexa) - Mašek (71. Bužek). Trenér: Fodrek.
FC Zlín - FK Teplice 1:3 (0:1)
Branky: 80. Černín - 15. Pulkrab, 54. Zlatohlávek, 84. Auta. Rozhodčí: Starý - Slavíček, Kotík - Adam (video). ŽK: Pišoja - Fortelný, Riznič. Diváci: 2765.
Zlín: Dostál - Kukučka, Černín, Kolář (16. Křapka), Fukala (57. Petruta) - Nombil (77. Cupák), Machalík - Pišoja, Ulbrich, Gaži (46. Appiah) - Poznar (46. Kanu). Trenér: Červenka.
Teplice: Trmal - Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič - L. Mareček, Fortelný (69. Jukl) - Radosta (69. Jakubko), Čermák (60. D. Mareček), Hopi (60. Auta) - Pulkrab (24. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.
FK Mladá Boleslav - Baník Ostrava 4:0 (2:0)
Branky: 10. a 20. Šubert, 52. John, 83. Kolářík. Rozhodčí: Všetečka - Kříž, Zoufalý - Kvítek (video). ŽK: Hybš, Klíma - Boula, Djačuk, Míček, Skyba. Diváci: 3667.
M. Boleslav: Floder - Donát, Karafiát, Králik, Hybš - Zíka, Pech (46. Mareš, 54. Zachoval) - John (81. Letenay), Langhamer, Šubert (71. Matoušek) - Klíma (71. Kolářík). Trenér: Majer.
Ostrava: Jedlička - Skyba, Nogha, Míček - Bewene, Boula (46. Gilbert), Planka (46. Traoré), Holzer (61. Djačuk) - Kubala (61. Musák) - Škrkoň, Jurečka (70. Kmeť). Trenér: Skuhravý.
18:00 Hradec Králové - Sparta.
Tabulka:
1.
Slavia
7
5
2
0
21:5
17
2.
Liberec
7
5
1
1
10:4
16
3.
Mladá Boleslav
6
4
2
0
15:6
14
4.
Olomouc
7
4
1
2
13:8
13
5.
Teplice
7
4
1
2
15:13
13
6.
Zbrojovka Brno
7
4
1
2
10:9
13
7.
Jablonec nad Nisou
6
3
1
2
7:6
10
8.
Plzeň
6
2
3
1
14:12
9
9.
Sparta
6
3
0
3
12:10
9
10.
Ostrava
6
3
0
3
4:10
9
11.
Hradec Králové
5
2
1
2
4:5
7
12.
Bohemians 1905
6
1
3
2
6:9
6
13.
Artis Brno
7
1
1
5
6:16
4
14.
Slovácko
7
0
3
4
5:12
3
15.
Pardubice
7
0
2
5
5:12
2
16.
Zlín
7
0
0
7
6:16
0
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