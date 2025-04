Serena je ukřivděná, přestože nemá důvod: já bych určitě dostala dvacet let

Slavná americká tenistka Serena Williamsová se domnívá, že pokud by během své kariéry porušila antidopingová pravidla stejně jako loni Ital Jannik Sinner, byla by potrestaná zákazem startu na 20 let. Časopisu Time navíc řekla, že by nejspíš přišla i o všech 23 grandslamových titulů. Světová jednička Sinner z kauzy vyvázl jen s tříměsíčním distancem.

"Miluju ho, miluju ten sport. Nechci nikoho srážet, jako se to často dělo mně. Mužský tenis ho potřebuje," řekla Williamsová. "Ale kdybych to udělala já, dostala bych 20 let. A buďme upřímní, sebrali by mi i všechny grandslamy," dodala třiačtyřicetiletá Američanka, která ukončila kariéru před třemi lety. Sinner měl loni v březnu na turnaji v Indian Wells dopingový nález na anabolický steroid klostebol, případ ale vyšel najevo až na konci srpna. Vítěz tří grandslamů se hájil tím, že se mu látka dostala do těla při masáži z rukou jeho fyzioterapeuta. Původně žádný postih neobdržel, proti čemuž se odvolala mezinárodní antidopingová agentura WADA. Nakonec Sinner přijal tříměsíční trest, který mu vyprší 4. května.