Senzační jízda Menšíka pokračuje, mladý Čech si poprvé zahraje semifinále na Masters

Devatenáctiletý český tenista Jakub Menšík si poprvé zahraje semifinále na turnaji kategorie Masters.

V Miami postoupil mezi nejlepší čtyři hráče po výhře nad Francouzem Arthurem Filsem 7:6, 6:1.

Už ve čtvrtfinále byl Menšík na prestižní akci jediným nenasazeným hráčem, jeho soupeřem v boji o finále bude lepší z americko-italského duelu Taylor Fritz, Matteo Berrettini.

Český talent v prvním setu nejprve proti ještě o rok mladšímu soupeři nevyužil vedení 3:0. Za stavu 4:2 rovněž ztratil podání a rozhodnout musel tie-break, ve kterém Menšík od stavu 1:3 vyhrál pět výměn za sebou. Sadu ovšem ukončil až při třetím setbolu.

Po jejím zisku zůstal na vítězné vlně a ve druhém setu se ujal vedení dokonce 4:0. Fils pak poprvé ve druhé dějství udržel servis, jenže v dalším gamu při svém podání opět neuspěl a Menšík po druhém mečbolu slavil úspěšnou odvetu za porážku v prosincovém turnaji Next Gen pro tenisty do 20 let v Džiddě.

Světovou osmnáctku porazil Menšík, kterému patří v žebříčku ATP 54. místo, za hodinu a 17 minut.

Český tenista si k postupu pomohl třinácti esy a v Miami ztratil dosud jediný set v prvním kole se Španělem Robertem Bautistou.

Menšíkovým maximem na Masters dosud bylo čtvrtfinále, v říjnu v Šanghaji jej do dalšího kola nepustil Srb Novak Djokovič.

V Miami pomohlo Menšíkovi do čtvrtfinále odstoupení nemocného daviscupového kolegy Tomáše Macháče.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 11,255.535 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Menšík (ČR) - Fils (17-Fr.) 7:6 (7:5), 6:1.