Přeskočit na obsah
Benative
31. 1. Marika
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Senzační cyklokrosařky! Bukovská má juniorský titul mistryně světa, Grohová bronz

Sport,ČTK

Juniorka Barbora Bukovská se stala mistryní světa v cyklokrosu. Úspěch českých barev podtrhla na šampionátu v nizozemském Hulstu bronzem Lucie Grohová. Stříbro získala obhájkyně titulu a hlavní favoritka Lise Revolová z Francie

Barbora Bukovská
Barbora Bukovská Foto: Filip Bezděk
Reklama

Bukovská vybojovala historicky první světový titul pro český ženský cyklokros a světové zlato v cyklokrosu pro Česko po 12 letech.

Dosud poslední vyjel v roce 2014 v Hoogerheide Zdeněk Štybar. Bukovská obhajovala stříbra a je rovněž úřadující evropskou šampionkou.

"Cítila jsem se dnes hodně silná, je to nejlepší den celé sezony. Tohle je prostě jako sen, opravdu nádherný sen. Vůbec nevím, co k tomu říct víc," řekla Bukovská bezprostředně po projetí cílem v rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou federaci (UCI).

Barbora Bukovská

Datum a místo narození: 2. listopadu 2008, Ostrava
Největší úspěchy: MS 2026 (Hulst) - zlato, ME 2025 (Middelkerke) - zlato, ME 2024 (Pontevedra) a MS 2025 (Liévin) - stříbro (vše cyklokros juniorky); ME 2025 (Melgaco) a MS 2025 (Crans Montana) - bronz (cross country juniorky)
Ocenění: vítězka domácí ankety Král cyklistiky 2025

Reklama
Reklama

Aktualizujeme…

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Kapela UDG ve svých počátcích.
Kapela UDG ve svých počátcích.
Kapela UDG ve svých počátcích.

Známá česká kapela se rozpadla, vyhodila půlku členů i se zpěvákem. Ti mluví o krádeži

Populární českápop-rocková skupina UDG oznámila po více než 20 letech zásadní změnu sestavy, kterou provází otevřený spor mezi jejími členy. Zatímco trojice v čele s bubeníkem Tomášem Staňkem mluví o vnitřních neshodách a nové éře, odcházející zpěvák Petr Vrzák a další dva hudebníci je obviňují z „ukradení“ kapely. Otázkou je i užití samotné ochranné známky kapely.

Reklama
HIV test
HIV test
HIV test

Nových případů HIV v Česku bylo loni 293, nejvíce v historii sledování

Lékaři loni zaznamenali v Česku 293 nových případů choroby HIV, nejvíce od začátku sledování a o jeden případ více než roku 2022. Cizinci dlouhodobě žijící v Česku, mezi něž se nepočítají uprchlíci z Ukrajiny, tvořili téměř 48 procent (140). Skoro polovina z nich byla dříve diagnostikovaná v zahraničí (66), uvádí Národní referenční laboratoř (NRL) pro HIV/AIDS při Státním zdravotním ústavu (SZÚ).

Reklama
Reklama
Reklama