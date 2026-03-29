Senzace! Siniaková s parťačkou zakončily jízdu Miami titulem, Češka má raritní trofej

Kateřina Siniaková vyhrála čtyřhru v Miami a získala poprvé tzv. Sunshine Double. S Taylor Townsendovou porazily pár Erraniová, Paoliniová 7:6, 6:1.
Tenisový turnaj v Miami (tvrdý povrch):
Ženy (dotace 9,415.725 dolarů):
Čtyřhra - finále: Siniaková, Townsendová (2-ČR/USA) - Erraniová, Paoliniová (1-It.) 7:6 (7:0), 6:1.
ŽIVĚ Otevře se Hormuzský průliv? Tři země prý chtějí spravovat dopravu ropy a plynu přes úžinu
V pákistánské metropoli Islámábádu v neděli jednali zástupci Turecka, Egypta a Saúdské Arábie ve snaze ukončit válku na Blízkém východě. Diskuse se soustředila hlavně na možnosti znovuotevření Hormuzského průlivu pro lodní dopravu. Pákistán se díky svým dobrým vazbám jak na Spojené státy, tak na Írán snaží stát mediátorem konfliktu, píše agentura AFP.
Bony a klid? Dva Belgičané v pražském klubu rozdávali desítky let staré klenoty
Soulwax (či jejich alter ego 2manydjs) nikdy nepatřili k takovým jménům taneční muziky, jakými jsou Underworld, Leftfield, Chemical Brothers či Coldcut. Ovšem s tím, jak bratři Dewaeleovi z Gentu stárnou, jejich progresivní pohled na elektroniku se stává zábavnějším a nadčasovějším. A tak zatímco se devadesátkoví „dinosauři" zadýchávají, 2manydjs přichází do nejlepších let. Což dokázali i Praze.
ŽIVĚ Ukrajinští protidronoví experti otvírají Zelenskému dveře ke spojencům v Perském zálivu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dorazil v neděli na návštěvu Jordánska. Zelenského cesta na Blízký východ má za cíl posílit obranné vazby a spolupráci se zeměmi Perského zálivu. V sobotu se dohodl na obranné spolupráci se Spojenými arabskými emiráty a Katarem. Už v pátek ukrajinský prezident oznámil dohodu o obranné spolupráci také se Saúdskou Arábií.
Obnoví pětiletky? Rusko znovu koketuje se „Stalinovým zázrakem“
Osmdesát let po zavedení první poválečné (celkově čtvrté) sovětské pětiletky se v Rusku znovu otevírá debata o návratu státního plánování. Zatímco někteří experti volají po silnější roli státu v klíčových odvětvích, jiní varují před iluzí minulosti. Měly by se v největší zemi světa obnovit pětiletky, s nimiž mělo za minulého režimu zkušenosti i někdejší Československo?