Senzace Pražanek. Hráčky USK rozdrtily giganta a v Eurolize si zahrají o titul

Basketbalistky ZVVZ USK Praha jsou podruhé ve finále Evropské ligy. V semifinále turnaje Final Six v Zaragoze zvítězily nad obhájcem titulu z předchozích dvou sezon Fenerbahce Istanbul jednoznačně 91:71.

V nedělním finále proti dalšímu tureckému soupeři Mersinu se české šampionky pokusí navázat na triumf z roku 2015. Mají jistou další medaili po loňském bronzu, který vybojovaly i v roce 2019.

"Ještě teď nevěřím, že jsme je přehrály o 20 bodů. Klobouk dolů před všemi v našem týmu. Všechny od první do poslední jsme do toho daly všechno, nikdo se toho nezalekl. Skvělé. Finále je můj sen," řekla Radiožurnálu Sport kapitánka USK Teja Oblaková.

Hvězdou zápasu byla Ezi Magbegorová, která k vítězství přispěla 16 body a 16 doskoky. Stejně bodů dala Brionna Jonesová. O bod méně nastřílely Valériane Ayayiová a Tereza Vyoralová.

Dvoucifernými střelkyněmi byla také Teja Oblaková s 13 body a Veronika Voráčková, která dala 12 bodů. Fenerbahce nepomohlo 20 bodů Gabby Williamsové.

"Náš výkon byl v této sezoně určitě nejlepší. Možná nám pomohl první zápas se Schiem, že jsme se rozehrály," uvedla trenérka USK Natália Hejková, která usiluje o šestý euroligový titul.

"Dnes to bylo o týmu, protože kdo šel na hřiště, tak byl platný, ať už to bylo v obraně nebo v útoku. Nebyl tam žádný propadák. Tři minuty před koncem už jsem si říkala, že je to dobré. Ony to ještě ve druhém poločase na začátku zkusily. Ale myslím si, že my jsme chtěly jednoznačně víc," prohlásila Hejková.

Basketbalistky USK naprosto dominovaly pod košem, na doskoky vyhrály málo vídaným poměrem 50:18. Hlavní opora Fenerbahce Emma Meessemanová, nejužitečnější hráčka minulých dvou euroligových sezon a nejlepší střelkyně tohoto ročníku, se prosadila jen čtyřmi body.

"Byla dost nešťastná z toho, jaké hráčky proti ní předvedly výkon. Nedařilo se jí ani pod košem. Byly jsme koncentrovanější a víc jsme se obětovaly," řekla Hejková. Belgická hvězda Meessemanová přišla o šanci na rekordní sedmý triumf v novodobé historii soutěže.

Pražanky oplatily Fenerbahce dvě prohry z nadstavbové skupiny a ukončily sérii sedmi porážek s tureckým velkoklubem. Ve vzájemném souboji uspěly poprvé od března 2019, kdy vítězstvím v Turecku 77:65 dovršily ve čtvrtfinálové sérii výhru 2:0 na zápasy. Fenerbahce utrpělo v Eurolize první porážku po 15 měsících.

České mistryně vedly po prvním koši Voráčkové. Potom se prosadila dvakrát bývalá hráčka USK Nyara Saballyová, která se postarala o osm bodů Fenerbahce při vedení 13:9.

"Bylo potřeba tým uklidnit, že se nic neděje. Nehrály jsme úplně špatně. Věděly jsme, co hraje Saballyová a ostatní hráčky. Dělaly jsme tam chyby hlavně na zadní lajně, kde to dostávaly hlavně vysoké hráčky. Když jsme se uklidnily, tak už to bylo dobré," uvedla Hejková.

USK držel krok především díky dvěma trojkám Oblakové a Voráčkové. Dokázal otočit stav z 16:21 a 22:21 a díky trojce Vyoralové po první čtvrtině vedl 27:25.

Start druhé čtvrtiny vyšel lépe Fenerbahce, ale Pražankám vrátila vedení individuálním průnikem Gabriela Andělová a následně získaly náskok 40:29. Třináctibodovou sérii přerušila až Julie Allemandová. USK šel do poločasové pauzy s vedením 46:37.

Ve třetí čtvrtině rozjela Ayayiová další podařenou pasáž, po které Magbegorová a Voráčková zařídily stav 55:41. Fenerbahce sice stáhlo ztrátu na deset bodů, ale následovala sérii USK 11:0. Na přelomu třetí a čtvrté desetiminutovky turecký celek i díky dvěma trojkám Kayly McBrideové snížil na 56:68.

Tým trenérky Hejkové odpověděl desetibodovou šňůrou, z níž dala posledních osm bodů Magbegorová. Fenerbahce zkorigovalo stav sedmi body za sebou, ale pak svou třetí trojku v utkání přidala Vyoralová. Na stejnou bilanci se dostala Ayayiová a USK dokráčel k výhře o 20 bodů.

Podle Vyoralové bylo důležité po poločase držet náskok. "Všechny jsme věděly, že jsme předváděly dobrou hru. Řekly jsme si, že nástup je nejdůležitější. Povedlo se to a myslím, že pak už jsme si to skvěle kontrolovaly," prohlásila reprezentační rozehrávačka.

"Jsem strašně ráda, že jsem týmu pomohla víc než ve čtvrtfinále. Každý tady má svoji roli a odvede ji buď v obraně, nebo v útoku. Díky týmovému výkonu jsme vyhrály. Jsme strašně pyšná, co jsme předvedly," dodala Vyoralová.

Final Six Evropské ligy basketbalistek v Zaragoze - semifinále:

ZVVZ USK Praha - Fenerbahce Istanbul 91:71 (27:25, 46:37, 68:50)

Nejvíce bodů: Jonesová, Magbegorová po 16, Ayayiová, Vyoralová po 15 - Williamsová 20, N. Saballyová 17, McBrideová 11. Fauly: 16:15. Trestné hody: 10/7 - 16/9. Trojky: 8:4. Doskoky: 50:18.

Mersin - Valencie 68:66 (17:20, 38:32, 50:46)

Nejvíce bodů: Howardová 16, Johannesová 12, Andersonová a Fauthouxová po 10 - Alexanderová 14, Romerová 13, Fiebichová 10.