Senzace na Letné! Češi udolali Dánsko v penaltách a po 20 letech budou na MS

Čeští fotbalisté si po 20 letech zahrají na mistrovství světa. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka v rozhodujícím finále play off kvalifikace porazili favorizované Dánsko v penaltovém rozstřelu 3:1 a postoupili na letní šampionát do Ameriky. Po prodloužení skončil zápas na Letné 2:2.
Už ve třetí minutě otevřel skóre Pavel Šulc, v druhé půli srovnal Joachim Andersen. Ve 100. minutě se trefil nový český kapitán Ladislav Krejčí, střídající Kasper Högh pak poslal duel do penaltového rozstřelu. V něm svůj pokus neproměnili tři ze čtyř dánských střelců, definitivně rozhodl Michal Sadílek.
Kouči Koubkovi nadmíru vyšly první dva duely v roli hlavního trenéra reprezentace, ve čtvrtek jeho svěřenci v semifinále play off vyřadili rovněž doma až po penaltovém rozstřelu Irsko. Národní mužstvo se představí na mistrovství světa teprve podruhé od rozdělení federace. Koubkovi svěřenci se ve skupině A utkají s jedním z pořadatelů Mexikem, Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou.
Finále play off evropské části kvalifikace o postup na mistrovství světa ve fotbale:
Česko - Dánsko 2:2 po prodl. (1:1, 1:0), na pen. 3:1
Branky: 3. Šulc, 100. Ladislav Krejčí II - 72. Andersen, 111. Högh. Penalty proměnili: Chorý, Souček, Sadílek - Eriksen. Neproměnili: Ladislav Krejčí II - Höjlund, Dreyer, Jensen. Rozhodčí: Mariani - Bindoni, Tegoni - Di Bello (video, všichni It.). ŽK: Zelený - Nelsson, Andersen. Diváci: 18.215.
Česko: Kovář - Chaloupek, Hranáč, Ladislav Krejčí II - Coufal, Souček, Darida (60. Červ), Zelený - Provod (68. Chytil), Šulc (112. Sadílek) - Schick (91. Chorý). Trenér: Koubek.
Dánsko: Hermansen - Bah, Andersen, Nelsson (60. Nörgaard), Maehle - Hjulmand (106. Högh), Höjbjerg - Isaksen (86. Dreyer), Froholdt (72. Eriksen), Damsgaard (115. Jensen) - Höjlund. Trenér: Riemer.
ŽIVĚ Válka s Íránem míří ke konci, tvrdí Trump
Americký prezident Donald Trump dnes bez dalších podrobností řekl, že americké vojenské operace proti Íránu se blíží konci. Informuje o tom agentura Reuters. Spojené státy a Izrael od konce února podnikají útoky na Írán, které zažehly regionální válku. „Vedeme si skvěle,“ řekl Trump v rozhovoru s televizí NBC News. „A blíží se konec (války)“, dodal.
Trump chtěl velkolepý taneční sál. Soud mu stavbu zastavil
Americký federální soudce v úterý nařídil administrativě prezidenta Donalda Trumpa dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu, kvůli níž loni Trump nechal zbourat východní křídlo sídla amerických prezidentů. O předběžném opatření, které počítá s tím, že ve stavbě bude možné pokračovat jen se souhlasem Kongresu, informovala agentura AP.
ŽIVĚ Klíčová půjčka pro Ukrajinu? Nemám dobré zprávy, uvedla šéfka unijní diplomacie Kallasová
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v Kyjevě uvedla, že nemá dobré zprávy, neboť nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč). Poskytnutí půjčky, která má klíčový význam pro další obranu Ukrajiny před ruskou agresí, blokuje Maďarsko. Budapešť také stále blokuje schválení dalšího balíku sankcí proti Rusku.
Polsko si na fotbalovém MS nezahraje. Nezvládlo bitvu ve Švédsku
Fotbalisté Švédska ve finále play off o postup na mistrovství světa porazili doma 3:2 Polsko. Na letní šampionát v USA, Kanadě a Mexiku postoupilo i Turecko po výhře 1:0 v Kosovu. Zápasy Česko - Dánsko a Bosna a Hercegovina - Itálie dospěly za stavu 1:1 do prodloužení.
Symbol ruské brutality. Buča počtvrté uctila stovky zmasakrovaných civilistů
Čtyři roky po masakrech civilistů v Buči si Ukrajina připomíná oběti jedné z nejtemnějších kapitol ruské invaze. Na pietní akci v úterý dorazili i evropští politici, kteří slíbili Kyjevu další podporu a zdůraznili nutnost potrestání válečných zločinů.