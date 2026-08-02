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Sport

Senzace kráčí dál. Viďmanová si v Memphisu zahraje první finále na okruhu WTA

ČTK

Česká tenistka Darja Viďmanová postoupila na turnaji v Memphisu do finále a zahraje si o první titul na okruhu WTA. Mexičanku Renatu Zarazúaovou porazila v semifinále 6:3, 6:3.

Darja Viďmanová v 1. kole Wimbledonu 2026
Darja ViďmanováFoto: REUTERS – Marko Djurica
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O titul se utká v neděli s teprve šestnáctiletou Kristinou Ljutovovou z Ruska, která zdolala domácí Američanku Elvinu Kalievovou 7:5, 6:1.

Třiadvacetiletá Viďmanová pokračuje v Memphisu v životních výkonech. Třiaosmdesátou hráčku světového žebříčku Zarazúaovou zdolala za hodinu a půl. Navázala na triumfy nad Američankami Katie Volynetsovou, Sloane Stephensovou a Španělkou Marinou Bassolsovou.

Moskevská rodačka Viďmanová je ve finále turnaje WTA poprvé. Proti o pět let starší Zarazúové jí dnes pomohly čtyři brejky a pět es. O servis sama přišla jen jednou.

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