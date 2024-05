Čtrnáct let stačilo! Češi rozstříleli nadupané Švédy a budou hrát o zlato z MS!

Čeští hokejisté si zahrají na mistrovství světa po 14 letech o zlato. Jistotu medaile na domácím šampionátu mají po semifinálové výhře nad Švédy 7:3. Ve finále se utkají buď s Kanadou, nebo se Švýcarskem.

Čeští hokejisté slaví postup do finále MS | Foto: Reuters

Čtyřmi body za gól a tři nahrávky přispěl k postupu Martin Nečas, dvě branky a asistenci zaznamenali Dominik Kubalík s dalším útočníkem Lukášem Sedlákem. Zápas sledovalo 17.413 diváků a celkově už byl překonán návštěvnický rekord MS z minulého šampionátu v Česku v roce 2015.

Před vyprodaným hledištěm začali lépe Švédové. Už ve čtvrté minutě vedli zásluhou Marcuse Johanssona. Kubalík v osmé minutě vyrovnal, záhy ale vrátil náskok Seveřanům Marcus Pettersson. V 10. minutě se však prosadil David Kämpf a načal velký obrat. V čase 26:05 skóroval Ondřej Kaše, jen 16 sekund po něm Nečas a na začátku 30. minuty zvýšil Kubalík už na 5:2. Ve 36. minutě kontroval z přesilovky Joel Eriksson Ek. Ve 46. minutě ale odpověděl Lukáš Sedlák a sám pak výhru ještě završil.

Ve finále se svěřenci kouče Radima Rulíka utkají v neděli od 20:20 s lepším týmem z druhého semifinále mezi Kanadou a Švýcarskem, které začne v 18:20.

Zápas začal trochu netradičně, protože hned po čtyřech sekundách byl vyloučen Kempe. První ostřejší zákrok ale musel vytáhnout na druhé straně Dostál při zakončení Holmberga. Početní převaha přišla vniveč a Johansson po Zachově ztrátě kotouče ve vlastním obranném pásmu otevřel skóre.

Češi pak přestáli Gudasův trest a v osmé minutě vyrovnal šťastnou dorážkou Kubalík. Kotouč obloučkem zapadl za Gustavssonova záda. Uběhlo ale jen 20 sekund a Švédové byli opět o krok napřed - Pettersson se snažil najít před brankou spoluhráče, toho bránil Krejčík a od jeho brusle se kotouč odrazil za Dostála.

V desáté minutě ale Nečas skvěle počkal s načasováním přihrávky, až se mu uvolní Kämpf a ten z dobré pozice nezaváhal - 2:2. Švédové mohli jít přesto do kabin s náskokem. V 19. minutě pálil z křídla Kempe, Dostál nestihl zasáhnout, ale zachránila ho branková konstrukce.

První velkou možnost ve druhé části přinesla souhra Paláta s Pastrňákem, kterou na konci 22. minuty zakončoval Pastrňák zblízka sklepnutím kotouče ze vzduchu - Gustavsson stihl zasáhnout levým betonem. Ve 26. minutě to po objetí branky zkusil opět Pastrňák, ani tentokrát ale na strážce švédské klece nevyzrál.

Na začátku 27. minuty překazil Švédům rozehrávku za brankou rozhodčí, od něhož se puk odrazil nečekaně před Gustavssona, ten ho sice odpálil za branku, jenže pouze na hůl Sedláka, který ihned našel Kašeho a ten uklidil kotouč s přehledem za záda švédského gólmana.

Uběhlo jen 16 sekund, po Kämpfově vyhraném buly vypálil Nečas a Češi vedli 4:2. V čase 29:03 rozjásal arénu po skvěle sehraném přečíslení tří na jednoho Kubalík. Tříbranková lavina během necelých tří minut vyhnala Gustavssona na střídačku, nahradil ho Ersson.

Ve 34. minutě zamířil s krvavým zraněním do kabiny obránce Krejčík, ale ve třetí třetině se s košíkem vrátil do hry. Jen chvilku nato zakončoval Hedman, Dostál zasáhl levým betonem. Jenže pak musel na trestnou lavici Hájek a Eriksson Ek s pomocí tyčky vrátil Seveřany do hry.

Ještě 83 sekund před druhou přestávkou se navíc proti pravidlům provinil Rutta, jeho spoluhráči se ale do přestávky ubránili bez úhony.

Švédové ani zbytek přesilovky nevyužili. Ve 44. minutě byl dalším provinilcem Nečas. Seveřané už ale postrádali větší klid na hokejkách a Dostál byl s každým zákrokem jistější. Tre kronor navíc ujel Sedlák a jen dvě sekundy po skončení Nečasova trestu parádně zakončil brejk. Puk poslal Erssonovi chytře mezi betony.

Naprostou euforii pak Sedlák odstartoval v 54. minutě, kdy si stejnou situaci zopakoval i s koncovkou. Tři minuty před koncem už to Švédové zkusili s hrou bez gólmana, prázdnou branku zkusil trefit Dostál, ale jeden ze soupeřů puku stihl v cestě zabránit. V závěru byl blízko dovršení hattricku Sedlák, ale jeho radost po trefě do prázdné branky překazilo video, po jehož přezkoumání byl gól odvolán.

Semifinále (Praha):

Česko - Švédsko 7:3 (2:2, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. D. Kubalík (Nečas, Kundrátek), 10. Kämpf (Nečas), 27. O. Kaše (L. Sedlák), 27. Nečas (D. Kubalík, Kämpf), 30. D. Kubalík (Kempný, Nečas), 46. L. Sedlák (O. Kaše), 54. L. Sedlák - 4. M. Johansson, 9. Pettersson (Kempe, Eriksson Ek), 36. Eriksson Ek (Raymond, Dahlin). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Vikman (Fin.) - K. Briganti, N. Briganti (oba USA). Vyloučení: 6:3. Využití: 0:1. Diváci: 17.413 (vyprodáno).

Česko: Dostál - Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, D. Špaček - Pastrňák, Zacha, Palát - Nečas, Kämpf, D. Kubalík - O. Kaše, L. Sedlák, Červenka - M. Stránský, Tomášek, O. Beránek. Trenér: Rulík.

Švédsko: Gustavsson (30. Ersson) - Heed, Hedman, Karlsson, Pettersson, Brodin, Dahlin - Kempe, Eriksson Ek, M. Johansson - Burakovsky, Holmberg, Raymond - Zetterlund, Lundeström, Olofsson - Frödén, L. Johansson, Grundström. Trenér: Hallam.