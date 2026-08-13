Seemanová je evropskou královnou. Zlato urvala v novém českém rekordu

Plavkyně Barbora Seemanová je potřetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord, a to o 74 setin sekundy na 1:54,38 minuty.
Šestadvacetiletá rodačka z Prahy navázala na kraulové dvoustovce na svá zlata z ME 2021 v Budapešti a předloni v Bělehradu. Z evropských šampionátů v dlouhém bazénu dnes vybojovala již čtvrtý titul a celkově šestou medaili.
Seemanová plavala finále dvoustovky na velkých akcích posedmé. Ve francouzské metropoli před dvěma lety v olympijském závodu dohmátla šestá. Na nynějším evropském šampionátu byla suverénní od rozplavby přes semifinále až do bojů o titul.
Její největší soupeřkou byla Nizozemka Marrit Steenbergenová, jež před dvěma dny vyhrála závod na 100 metrů. Seemanová v něm skončila sedmá, dnes však dominovala. Steenbergovou porazila o 27 setin, bronz získala Britka Freya Colbertová.
Skvělou formu Seemanová potvrdila již dopoledne v rozplavbách na 100 metrů motýlek, vlastní český rekord posunula na 57,43. Semifinále však podle předpokladů neplavala, protože se soustředila na finále své hlavní disciplíny.
Více zlatých medailí z dvousetmetrové trati kraul má jen Italka Federica Pellegriniová, jež získala čtyři evropské tituly v letech 2009 až 2019.
O medaili bude v Paříži usilovat i Miroslav Knedla na padesátimetrové trati, do finále se probojoval suverénně. Druhý český cenný kov může přidat v pátek. V semifinále časem 24,20 o pouhou setinu sekundy zaostal za svým dopoledním českým rekordem a postoupil z třetího místa. Rychlejší než český vicemistr Evropy z krátkého bazénu byli jen Rusové v neutrálních barvách Pavel Samusenko a Kliment Kolesnikov.
Již podruhé v Paříži vylepšila světový rekord devatenáctiletá Italka Sara Curtisová na znakařské padesátce. Ve středečním semifinále předvedla čas 26,63, ve finále z něj ubrala dalších sedm setin.
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