Seemanovou bouře nezastavila, pokračuje v medailových žních. Po dvou zlatech má bronz

Plavkyně Barbora Seemanová má po dvou titulech na evropském šampionátu v Bělehradě třetí medaili.

Získala překvapivý bronz v polohovém závodě na 200 metrů, což je její doplňková disciplína.

Časem 2:11,48 minuty se přiblížila na 23 setin svému nedávnému českému rekordu z Londýna.

Zatímco v závodech na 100 a především 200 metrů volný způsob byla Seemanová favoritkou, do finále krátké polohovky postoupila sedmým časem a měla krajní, první dráhu.

Na start musela čekat, protože před její disciplínou pořadatelé program přerušili kvůli bouřce.

"Bylo to hodně zajímavé, jelikož jsme měly posunutý start zhruba o dvacet minut. Nevěděly jsme vůbec, kdy poplaveme…" líčila úspěšná plavkyně pro televizní stanici Nova Sport 1.

"Takže to bylo takový trošku odlehčený. Jsem ráda, že se mi podařilo furt zůstat v té zóně a soustředit se na závod," přiblížila trojnásobná mistryně Evropy.

Zatímco před šampionátem získávala cenné kovy z velkých akcí jen na 200 metrů volný způsob, což je její hlavní disciplína, v Bělehradě proměnila ve stupně vítězů zatím všechny své disciplíny.

Na krátké polohovce nestačila jen na izraelské plavkyně Anastasii Gorbenkovou a Leu Polonskou a postarala se o šestou českou medaili na tomto ME.

"Je to krásné mít medaili takhle z vedlejší tratě. Trošku mě mrzí ta stříbrná, protože to bylo o dohmat, ale už jsem vůbec nemohla," poznamenala Seemanová, kterou od druhé příčky dělily tři desetiny.

Rozšířit medailovou sbírku může v neděli, kdy šampionát uzavře vystoupením na kraulařské čtyřstovce.

"Těším se na tu čtyřstovkovou zábavu. Bude to zajímavé. Jsem na sebe zvědavá, jak se budu soustředit, abych zůstala v módu těch závodů, protože už je to hodně dlouhé. Zatím jsem fakt natěšená," libovala si Seemanová.

Pokud postoupí do finále, bude mít na ME celkem jedenáct startů. Na své nejdelší trati očekává především souboj s Maďarkou Ajnou Késelyovou.

Další čeští plavci se v dnešním finálovém programu neprosadili. Sedmý Gemov ve finále na 200 metrů motýlek časem 1:57,26 zaostal zhruba o půl sekundy za vlastním českým rekordem.

"Nejsem úplně nadšený. Pocitově ve vodě jsme byl přesvědčený, že si dám osobák. Jelo se mi tak skvěle. Myslel jsem si, že tam jsem, bohužel to tam není," řekl.

Kraulařka Janíčková dohmátla za 25,38 a byla daleko od výkonu ze semifinále, kde se poprvé v kariéře dostala pod 25 vteřin.

"Ten čas byl fakt špatný. Na druhou stranu jsem dělala, co jsem mohla. Možná jsem trošku zariskovala a úplně se to nevyplatilo. Co se dá dělat, je to závod," krčila rameny.

V Bělehradě pořadatelé přerušili program ještě jednou těsně před finále mužské patnáctistovky, které nakonec odložili na neděli.

Z českých reprezentantů se po druhé pauze dostal do bazénu ještě Sebastian Luňák, který byl v semifinále polohového závodu na 200 metrů čtrnáctý a do finále nepostoupil.