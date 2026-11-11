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Zahraničí

Sedm zemí odmítlo na MS juniorů hrát s Rusy, prohlásil šéf německého hokeje

ČTK
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Podle šéfa německého hokejového svazu Franka Lutze odmítlo sedm zemí podepsat upravený program nadcházejícího mistrovství světa juniorů, které se na přelomu prosince a ledna uskuteční v Kanadě. Informoval o tom web ad-hoc-news.de. Podle webu sport.cz je mezi nimi i Česko.

Poté, co CAS rozhodl o návratu Ruska do mezinárodních soutěží, představitelé Rakouska, Česka, Dánska, Finska, Lotyšska, Norska a Švédska uvedli, že zápasy proti ruskému týmu budou bojkovat. Ilustrační snímek.
Poté, co CAS rozhodl o návratu Ruska do mezinárodních soutěží, představitelé Rakouska, Česka, Dánska, Finska, Lotyšska, Norska a Švédska uvedli, že zápasy proti ruskému týmu budou bojkovat. Ilustrační snímek.Foto: Roman Koksarov – ČTK / AP / Roman Koksarov
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Mezinárodní hokejová federace (IIHF) zařadila na mistrovství světa juniorů místo Norska sbornou. Učinila tak po rozhodnutí arbitrážního soudu (CAS), jenž do vrcholných soutěží s okamžitou platností vrátil Rusko.

Lutz o odmítnutí informoval na jednání sportovního výboru německého Spolkového sněmu, kde se řešil i seniorský světový šampionát, který se v květnu uskuteční v Düsseldorfu a Mannheimu.

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„Chápeme, že řešení nemůže spadnout z nebe ze dne na den. Není však pro nás představitelné, aby se celá záležitost protahovala ještě několik týdnů,“ řekl Lutz, který vyzval IIHF, aby situaci řešila.

Poté, co CAS rozhodl o návratu Ruska do mezinárodních soutěží, představitelé Rakouska, Česka, Dánska, Finska, Lotyšska, Norska a Švédska uvedli, že zápasy proti ruskému týmu budou bojkovat.

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K dalším utkáním na turnajích jsou připraveni nastoupit. Představitelé Norska následně uvedli, že je mezinárodní federace informovala o tom, že je vyřadila z programu MS juniorů na úkor Ruska.

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