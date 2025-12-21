Sedm kulí jako v Sarajevu, ale vedle. Davidová byla na střelnici nejhorší ze všech

Českým biatlonistkám se v závodě s hromadným startem na SP v Annecy nedařilo, nejlepší byla šestnáctá Tereza Voborníková. Vyhrála Norka Kirkeeideová. Markéta Davidová na střelnici celkem sedmkrát minula, což byl nejhorší výkon z celé třicítky startujících a skočila poslední. Lucie Charvátová obsadila šestadvacátou pozici.
Voborníková byla po dvou nulách vleže šestá, ale vestoje udělala tři chyby a propadla se do poloviny druhé desítky. I šestnáctá pozice je pro ni druhým nejlepším výsledkem v sezoně po 12. místě ze čtvrtečního sprintu.
Naopak na přesnou mušku z předchozích kol SP nenavázala Charvátová, která stejně jako ve stíhačce udělala šest chyb a nechala za sebou čtyři soupeřky.
Jednou z nich byla na 30. místě reprezentační kolegyně Davidová, jejíž sedm chyb bylo nejhorší střelbou v dnešním závodě.
Jedinou přesnou střelkyní byla Francouzka Camille Benedová, která ze závěrečné položky odjížděla v čele se čtrnáctisekundovým náskokem před Kirkeeideovou.
V závěrečném kole se ale propadla až na čtvrtou příčku. Vedle dvaadvacetileté Norky ji předjely ještě krajanky Lou Jeanmonnotová a Justine Braisazová-Bouchetová.
Ve 14:45 odstartuje závod s hromadným startem mužů, od něhož nastoupí i Vítězslav Hornig a Michal Krčmář.
SP v biatlonu v Annecy (Francie) - závody s hromadným startem:
Ženy (12,5 km): 1. Kirkeeideová (Nor.) 32:53,2 (1 tr. okruh), 2. Jeanmonnotová -0,3 (1), 3. Braisazová-Bouchetová -0,8 (1), 4. Benedová (všechny Fr.) -5,7 (0), 5. Basergaová (Švýc.) -15,5 (1), 6. Preussová (Něm.) -18,0 (1), ... 16. Voborníková -1:02,6 (3), 26. Charvátová -2:19,0 (6), 30. Davidová (všechny ČR) -2:59,5 (7).
Průběžné pořadí SP (po 8 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová 481, 2. Kirkeeideová 413, 3. Wiererová (It.) 363, 4. Magnussonová (Švéd.) 363, 5. Minkkinenová (Fin.) 353, 6. Benedová 313, ...19. Charvátová 136, 25. Voborníková 119, 29. Davidová 93.
14:45 muži (15 km).
