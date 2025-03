Se Spartou nic neuděláme, tančíme na dvou až třech svatbách, smutní Koubek

Trenér fotbalistů Plzně Miroslav Koubek po nečekané bezbrankové remíze na stadionu předposledního mužstva tabulky Pardubic prohlásil, že jeho tým nejspíš není schopný vyhrát každé utkání.

Viktoria po 25. ligovém kole klesla na třetí místo o dva body za druhou Spartu, na niž přitom měla po podzimu šestibodový náskok. Podle Koubka nelze nic dělat s tím, že letenský celek nyní všechny zápasy vyhrává. Řekl to na tiskové konferenci.

Sparta v sobotu porazila v pražském derby Slavii 2:0 a v lize zvítězila podeváté po sobě, z toho pošesté na jaře. Naopak Západočeši v šesti jarních kolech třikrát nevyhráli. Zatímco po podzimu měli na vedoucí Slavii sedmibodové manko, nyní na lídra tabulky ztrácejí už 12 bodů.

"Ztratili jsme dnes dva body. Co uděláme s tím, když Sparta všechno vyhrává? Nic neuděláme. Sparta to stáhla, smazala, jedině jí můžu k jarní cestě blahopřát. Tančíme na dvou až třech svatbách, jednoduché to není," připomněl Koubek působení Plzně v domácím poháru i v Evropské lize, kde je jediným českým zástupcem ve vyřazovací fázi. "Asi nejsme schopní každý zápas vyhrát. Těžko se čelí soupeři, který všechno vyhrává," doplnil třiasedmdesátiletý nejstarší ligový trenér.

Jeho svěřenci ve čtvrtek podlehli doma 1:2 římskému Laziu v úvodním osmifinále Evropské ligy. Podle Koubka neměl souboj se slavným italským týmem na dnešní utkání vliv z hlediska únavy, na zdravotní stav hráčů však ano.

"Ze zápasu jsme vyšli s určitými bolestmi, bolístkami, šrámy, které nechci nijak specifikovat. Museli jsme ale kvůli tomu určitým způsobem sestavu upravovat a i hráčům dávat minutáž. Dostali jsme zdravotně zabrat, udělali jsme čtyři změny v sestavě. Ani ne z hlediska únavy, to bych vůbec nebral v potaz," mínil Koubek.

"Zdravotní věci tam byly poměrně závažné. Dokonce nám ráno ještě Daniel Vašulín onemocněl, probudil se se zimnicí, takže to je další ztráta. Museli jsme to skládat podle zdravotního stavu a podle možné minutáže hráčů, kteří nebyli stoprocentně fit. Jedná se hlavně o přední hráče," dodal někdejší trenér Ostravy, Mladé Boleslavi, Slavie, Bohemians 1905 či Hradce Králové.