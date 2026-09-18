Nominace „nové repre“? Denia přichystal několik překvapení. Jasno už je kolem Schicka

Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace tři nováčky. Premiérovou pozvánku do národního A-týmu před nadcházejícími čtyřmi zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a velmi překvapivě Matěj Radosta.
Denia na rekordně dlouhé podzimní reprezentační okno vybral 26 hráčů, nominaci zveřejnila Fotbalová asociace ČR na svém webu. V týmu podle očekávání chybí nejlepší střelec posledních let Patrik Schick, který po letním mistrovství světa v Americe překvapivě ukončil kariéru v národním mužstvu a rozhodnutí nezměnil. Ve výběru zatím není ani německý rodák a útočník Ryan Naderi, o jehož nominaci spekulovala média.
Denia převzal český národní tým poté, co po nepovedeném vystoupení na šampionátu skončil zkušený trenér Miroslav Koubek. Dvaapadesátiletý rodák z Albacete se stal prvním koučem u tuzemské reprezentace, který není československého původu.
S mužstvem ho čeká ostrá premiéra v elitní divizi Ligy národů. Tým rozehraje čtyřčlennou skupinu A3, od 26. září do 6. října postupně přivítá Chorvatsko a Anglii a nastoupí ve Španělsku proti tamním mistrům světa a v Anglii.
Největším překvapením Deniovy první nominace je zařazení teplického Radosty. Pětadvacetiletý křídelník nejspíš profitoval i ze své univerzálnosti, hrát totiž může napravo i nalevo. V minulosti prošel některými mládežnickými reprezentacemi.
"Vybírali jsme podle nás ty nejlepší hráče na čtyři zápasy, které nás čekají. Matěj má dobrý profil, hodí se do našeho stylu. Je to dobrý křídelník, velice rychlý, dobrý ve hře jeden na jednoho, může pomáhat i do defenzivy. Myslím, že zapadne dobře," řekl Denia na tiskové konferenci. "Radostu jsme měli v hledáčku už před mistrovstvím světa. Bude to pro něj křest ohněm, ale Santi se rozhodl podle aktuální formy," doplnil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
Další nováček Ambros prožívá povedený vstup do sezony po letním příchodu do Anderlechtu. Dvaadvacetiletý záložník skóroval za bruselský klub ve dvou zápasech kvalifikace Evropské ligy. "Hraje v Anderlechtu velmi dobře, dává góly. Je takový multifunkční, může hrát na více pozicích. Je v dobré formě, je pro nás důležité takové hráče v týmu mít," uvedl Denia.
V úvodu ročníku se daří i jinému středopolaři Mackovi. Devětadvacetiletý hráč se po přestupu z Mladé Boleslavi do Sparty ihned zabydlel v základní sestavě Pražanů. "Roman má zkušenosti, teď je na tom dobře ve svém týmu," podotkl Denia.
Po pěti letech se do reprezentace vrací obránce Michal Sáček. Devětadvacetiletý zadák Górniku Zabrze má dosud na kontě za národní A-mužstvo jediný start. Vedle pozice pravého beka může hrát i jako defenzivní záložník. "Už má s národním týmem zkušenosti, se svým klubem teď vede polskou ligu. Viděli jsme pár jeho posledních zápasů, sledovali jsme ho i v létě," řekl trenér.
V Deniově premiérové nominaci je i další navrátilec Alex Král, středopolař s 48 reprezentačními starty naposledy nastoupil za český celek před rokem. Od loňského října nehrál za národní celek další člen Deniova výběru ofenzivní záložník Ondřej Lingr.
V kádru je 15 hráčů, kteří se zúčastnili letního mistrovství světa. Kvůli zranění chybí nedávný kapitán Tomáš Souček, záložník West Hamu navíc zvažoval svou další budoucnost v reprezentaci. Denia zařadil i slávisty Davida Zimu s Lukášem Provodem, kteří poslední zápasy za Pražany vynechali kvůli zdravotním problémům.
Po šampionátu vedle Schicka ukončili reprezentační kariéru i někteří další zkušení hráči. S národním dresem se rozloučili bývalý kapitán Vladimír Darida, obránci Tomáš Holeš s Jaroslavem Zeleným a také křídelník Václav Černý, který již na posledních akcích včetně šampionátu nebyl.
Denia trochu překvapivě povolal jediného klasického hrotového útočníka Tomáše Chorého ze Slavie, který měl v klubu v posledním roce opakovaně problémy s disciplínou. "Je typologicky jiný než zbylí útočníci. Silný v soubojích, neskutečně platný ve vápně. Šulc s Hložkem pak mohou hrát na více pozicích v útoku," poukázal Denia.
Národní celky čeká poprvé v historii prodloužené reprezentační okno, během něhož absolvují nezvykle celkem čtyři zápasy. Sraz začne v pondělí a skončí až 6. října, potrvá tedy nepřetržitě 16 dnů. Na podzim budou pouze dvě místo dosavadních tří reprezentačních přestávek, před další akcí se národní týmy sejdou až v listopadu.
Nominace české fotbalové reprezentace na utkání Ligy národů s Chorvatskem (26. září v Praze), s Anglií (29. září v Praze), ve Španělsku (3. října v Oviedu) a v Anglii (6. října v Londýně):
Pozice
Jméno a příjmení
Klub
Počet startů
Branky
Brankáři
Lukáš Horníček
Newcastle
1
0
Antonín Kinský
Tottenham
0
0
Matěj Kovář
PSV Eindhoven
23
0
Obránci
Vladimír Coufal
Hoffenheim
65
2
Robin Hranáč
Hoffenheim
17
1
Štěpán Chaloupek
Slavia Praha
6
0
David Jurásek
Slavia Praha
18
1
Ladislav Krejčí II
Wolverhampton
30
6
Matěj Ryneš
Sparta Praha
2
0
Michal Sáček
Górnik Zabrze
1
0
Tomáš Vlček
Slavia Praha
2
0
David Zima
Slavia Praha
26
1
Záložníci
Lukáš Ambros
Anderlecht Brusel
0
0
Pavel Bucha
Cincinnati
1
0
Lukáš Červ
Plzeň
19
2
Adam Karabec
Sparta Praha
5
2
Alex Král
FC Kodaň
48
2
Ondřej Lingr
Korona Kielce
25
1
Roman Macek
Sparta Praha
0
0
Lukáš Provod
Slavia Praha
41
3
Matěj Radosta
Teplice
0
0
Michal Sadílek
Slavia Praha
38
2
Pavel Šulc
Lyon
24
5
Denis Višinský
Plzeň
3
1
Útočníci
Adam Hložek
Hoffenheim
46
5
Tomáš Chorý
Slavia Praha
24
7
Prostata není jediný viník. Časté noční močení může souviset s vážnější nemocí, říká urolog
Jednou, dvakrát nebo třikrát za noc na toaletu? Mnoho lidí bere noční vstávání kvůli močení jako nevyhnutelnou součást stárnutí. Podle lékařů jde ale o mýtus. Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.
ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah
Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.
ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé
Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.
Válka s Íránem má údajně víc amerických obětí, než uvádí Pentagon
Od začátku konfliktu s Íránem na Blízkém východě zemřelo více amerických vojáků, než oficiálně uvedlo americké ministerstvo obrany, napsal v pátek deník The Washington Post (WP) s odkazem na šest informovaných zdrojů.
Mohou ovce zpomalit tání ledovců? Švýcarští vědci testují ovčí vlnu
Zatímco se Švýcarsko snaží zabránit úbytku svých ledovců, vědci provádějí v Alpách neobvyklý experiment, aby zjistili, zda může pomoci jeden z méně ceněných přírodních zdrojů: ovčí vlna. Informovala o tom agentura Reuters.