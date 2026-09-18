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Sport

Nominace „nové repre“? Denia přichystal několik překvapení. Jasno už je kolem Schicka

ČTK
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Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace tři nováčky. Premiérovou pozvánku do národního A-týmu před nadcházejícími čtyřmi zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a velmi překvapivě Matěj Radosta.

UEFA Europa League - Ararat-Armenia v Sparta Prague
Roman Macek při utkání v ArméniiFoto: REUTERS – VAHRAM BAGHDASARYAN
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Denia na rekordně dlouhé podzimní reprezentační okno vybral 26 hráčů, nominaci zveřejnila Fotbalová asociace ČR na svém webu. V týmu podle očekávání chybí nejlepší střelec posledních let Patrik Schick, který po letním mistrovství světa v Americe překvapivě ukončil kariéru v národním mužstvu a rozhodnutí nezměnil. Ve výběru zatím není ani německý rodák a útočník Ryan Naderi, o jehož nominaci spekulovala média.

Denia převzal český národní tým poté, co po nepovedeném vystoupení na šampionátu skončil zkušený trenér Miroslav Koubek. Dvaapadesátiletý rodák z Albacete se stal prvním koučem u tuzemské reprezentace, který není československého původu.

S mužstvem ho čeká ostrá premiéra v elitní divizi Ligy národů. Tým rozehraje čtyřčlennou skupinu A3, od 26. září do 6. října postupně přivítá Chorvatsko a Anglii a nastoupí ve Španělsku proti tamním mistrům světa a v Anglii.

Největším překvapením Deniovy první nominace je zařazení teplického Radosty. Pětadvacetiletý křídelník nejspíš profitoval i ze své univerzálnosti, hrát totiž může napravo i nalevo. V minulosti prošel některými mládežnickými reprezentacemi.

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"Vybírali jsme podle nás ty nejlepší hráče na čtyři zápasy, které nás čekají. Matěj má dobrý profil, hodí se do našeho stylu. Je to dobrý křídelník, velice rychlý, dobrý ve hře jeden na jednoho, může pomáhat i do defenzivy. Myslím, že zapadne dobře," řekl Denia na tiskové konferenci. "Radostu jsme měli v hledáčku už před mistrovstvím světa. Bude to pro něj křest ohněm, ale Santi se rozhodl podle aktuální formy," doplnil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.

Další nováček Ambros prožívá povedený vstup do sezony po letním příchodu do Anderlechtu. Dvaadvacetiletý záložník skóroval za bruselský klub ve dvou zápasech kvalifikace Evropské ligy. "Hraje v Anderlechtu velmi dobře, dává góly. Je takový multifunkční, může hrát na více pozicích. Je v dobré formě, je pro nás důležité takové hráče v týmu mít," uvedl Denia.

V úvodu ročníku se daří i jinému středopolaři Mackovi. Devětadvacetiletý hráč se po přestupu z Mladé Boleslavi do Sparty ihned zabydlel v základní sestavě Pražanů. "Roman má zkušenosti, teď je na tom dobře ve svém týmu," podotkl Denia.

Po pěti letech se do reprezentace vrací obránce Michal Sáček. Devětadvacetiletý zadák Górniku Zabrze má dosud na kontě za národní A-mužstvo jediný start. Vedle pozice pravého beka může hrát i jako defenzivní záložník. "Už má s národním týmem zkušenosti, se svým klubem teď vede polskou ligu. Viděli jsme pár jeho posledních zápasů, sledovali jsme ho i v létě," řekl trenér.

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V Deniově premiérové nominaci je i další navrátilec Alex Král, středopolař s 48 reprezentačními starty naposledy nastoupil za český celek před rokem. Od loňského října nehrál za národní celek další člen Deniova výběru ofenzivní záložník Ondřej Lingr.

V kádru je 15 hráčů, kteří se zúčastnili letního mistrovství světa. Kvůli zranění chybí nedávný kapitán Tomáš Souček, záložník West Hamu navíc zvažoval svou další budoucnost v reprezentaci. Denia zařadil i slávisty Davida Zimu s Lukášem Provodem, kteří poslední zápasy za Pražany vynechali kvůli zdravotním problémům.

Po šampionátu vedle Schicka ukončili reprezentační kariéru i někteří další zkušení hráči. S národním dresem se rozloučili bývalý kapitán Vladimír Darida, obránci Tomáš Holeš s Jaroslavem Zeleným a také křídelník Václav Černý, který již na posledních akcích včetně šampionátu nebyl.

Denia trochu překvapivě povolal jediného klasického hrotového útočníka Tomáše Chorého ze Slavie, který měl v klubu v posledním roce opakovaně problémy s disciplínou. "Je typologicky jiný než zbylí útočníci. Silný v soubojích, neskutečně platný ve vápně. Šulc s Hložkem pak mohou hrát na více pozicích v útoku," poukázal Denia.

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Národní celky čeká poprvé v historii prodloužené reprezentační okno, během něhož absolvují nezvykle celkem čtyři zápasy. Sraz začne v pondělí a skončí až 6. října, potrvá tedy nepřetržitě 16 dnů. Na podzim budou pouze dvě místo dosavadních tří reprezentačních přestávek, před další akcí se národní týmy sejdou až v listopadu.

Nominace české fotbalové reprezentace na utkání Ligy národů s Chorvatskem (26. září v Praze), s Anglií (29. září v Praze), ve Španělsku (3. října v Oviedu) a v Anglii (6. října v Londýně):

Pozice

Jméno a příjmení

Klub

Počet startů

Branky

Brankáři

Lukáš Horníček

Newcastle

1

0


Antonín Kinský

Tottenham

0

0


Matěj Kovář

PSV Eindhoven

23

0

Obránci

Vladimír Coufal

Hoffenheim

65

2


Robin Hranáč

Hoffenheim

17

1


Štěpán Chaloupek

Slavia Praha

6

0


David Jurásek

Slavia Praha

18

1


Ladislav Krejčí II

Wolverhampton

30

6


Matěj Ryneš

Sparta Praha

2

0


Michal Sáček

Górnik Zabrze

1

0


Tomáš Vlček

Slavia Praha

2

0


David Zima

Slavia Praha

26

1

Záložníci

Lukáš Ambros

Anderlecht Brusel

0

0


Pavel Bucha

Cincinnati

1

0


Lukáš Červ

Plzeň

19

2


Adam Karabec

Sparta Praha

5

2


Alex Král

FC Kodaň

48

2


Ondřej Lingr

Korona Kielce

25

1


Roman Macek

Sparta Praha

0

0


Lukáš Provod

Slavia Praha

41

3


Matěj Radosta

Teplice

0

0


Michal Sadílek

Slavia Praha

38

2


Pavel Šulc

Lyon

24

5


Denis Višinský

Plzeň

3

1

Útočníci

Adam Hložek

Hoffenheim

46

5


Tomáš Chorý

Slavia Praha

24

7

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