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Sport

Hořkost kolem Schicka: uzavřeno velice rychle. Už se o něm bavit nemusíme, řekl Denia

ČTK
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Fotbalista Patrik Schick novému trenérovi českého týmu Santimu Deniovi a generálnímu manažerovi Pavlu Nedvědovi řekl, že momentálně nemá zájem reprezentovat.

UEFA Europa League - Bayer Leverkusen v Celje
Patrik SchickFoto: REUTERS – Thilo Schmuelgen
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Třicetiletý útočník Leverkusenu a nejlepší střelec mužstva posledních let nečekaně ukončil kariéru v národním mužstvu po letním mistrovství světa v Americe. Nedvěd na tiskové konferenci k nominaci na nadcházející Ligu národů uvedl, že záležitost nyní považuje za uzavřenou.

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Schick byl jedním z několika zkušených hráčů, kteří po nepovedeném vystoupení týmu na světovém šampionátu ukončili reprezentační kariéru. Rozhodnutí nezměnil ani poté, co na lavičce národního týmu nedlouho po mistrovství vystřídal zkušeného trenéra Miroslava Koubka španělský kouč Denia.

"Byli jsme v kontaktu s Patrikem Schickem já osobně i náš trenér Denia. Moc bych to nerozebíral, protože Patrik momentálně nemá zájem reprezentovat. Takže pro nás to byla uzavřená záležitost velice rychle. My jsme to akceptovali, protože je to hráčovo rozhodnutí. Co bude v budoucnu, to se musíte možná zeptat hráče," řekl Nedvěd.

"Mluvili jsme s Patrikem, nechce se k národnímu týmu v tuhle chvíli připojit. Chci se bavit o těch 26 hráčích, které jsme nominovali. Ti jsou pro nás nejdůležitější. Patrik na tom seznamu není, takže o něm se bavit nemusíme," uvedl Denia.

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Schick byl v posledních letech nejlepším střelcem české reprezentace. V dresu národního A-mužstva debutoval v květnu 2016 a postupně se stal jednou z hlavních ofenzivních opor. Útočník Leverkusenu si za český tým připsal 56 startů a 26 branek.

Na evropském šampionátu v roce 2021 v zápase proti Skotsku uchvátil svět gólem po lobu z téměř 50 metrů. Na tehdejším mistrovství si nakonec připsal pět branek stejně jako vítěz tabulky kanonýrů Portugalec Cristiano Ronaldo, v jehož prospěch rozhodla jedna asistence navíc.

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