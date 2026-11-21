Patrik Schick devátým gólem v německé fotbalové lize přispěl k výhře Leverkusenu 4:0 nad Paderbornem. Český útočník se nyní dělí o vedení v tabulce střelců s Niclasem Füllkrugem z Brém. Celkově si třicetiletý Schick v bundeslize připsal branku s pořadovým číslem 99. Brankář Antonín Kinský v 11. kole anglické ligy vychytal páté čisté konto a přispěl k vítězství Tottenhamu 2:0 nad Ipswichem.
Leverkusenu zajistil dvougólové vedení Portugalec Moreira a v 51. minutě přišla Schickova chvíle. Nigerijský záložník Tella napadáním potrestal nerozhodnou rozehrávku Felixe Götzeho, ve vápně jej obral o míč a přihrál českému střelci před prázdnou bránu. Schick nabídkou nepohrdl, dal gól v devátém z dosavadních deseti kol a vytvořil nový klubový rekord. Konečný výsledek stanovil Fernández.
Dortmund využil páteční remízu Bayernu s Kolínem nad Rýnem a posunul se o dva body před obhájce titulu do čela pořadí. Na mnichovský velkoklub se dotáhl Freiburg, který zvítězil v Elversbergu 1:0.
Dortmund se na výhru na hřišti posledního Mönchengladbachu natrápil, nakonec jej ale před nečekanou ztrátou zachránila chyba gólmana Batze, jenž si v 80. minutě neporadil s nepříliš prudkou Nmechovou střelou, která mířila přímo na něj. Borussia v lize stále čeká na první domácí výhru a na nesestupové příčky ztrácí pět bodů.
Nováček z Elversbergu se dlouho proti Freiburgu úspěšně bránil, ale v 68. minutě zajistil chorvatský útočník Matanovič hostům páté soutěžní vítězství v řadě. Jeho tým udržel třetí místo o bod před Lipskem, které deklasovalo v Berlíně Union 5:1 a ve druhém kole po sobě nastřílelo pět branek.
Frankfurt doma gólem Burkardta porazil Hoffenheim 1:0. Hosté, za něž odehrál celý zápas Vladimír Coufal a v 61. minutě naskočil i Adam Hložek, mohli ve 41. minutě vyrovnat z penalty, ale Kramarič ji neproměnil. O tři minuty později měl výhodu pokutového kopu také Eintracht, ale Burkardt rovněž selhal.
Páté čisté konto v sezoně
Brankář Antonín Kinský v 11. kole anglické fotbalové ligy vychytal páté čisté konto v soutěži a přispěl k domácímu vítězství Tottenhamu 2:0 nad Ipswichem. "Spurs" vyhráli počtvrté za posledních pět kol a z devátého místa ztrácejí na pohárové příčky tři body.
Vítězství Tottenhamu zařídil už po čtvrthodině hry v základní sestavě debutující osmnáctiletý útočník a odchovanec Luca Williams-Barnett. Anglický mládežnický reprezentant, jenž dosud v Premier League odehrál dohromady jen devět minut v posledních dvou kolech proti Leedsu a Crystal Palace, vstřelil první ligový gól po centru Porra. Pojistku přidal pět minut po přestávce Solanke.
Fulham šel v Manchesteru do vedení v 16. minutě, kdy týmovou kombinaci zakončil precizním obstřelem Brazilec Muniz. Haalandův vyrovnávací gól rozhodčí neuznal, podle sudího norský útočník vykopl míč z rukou brankáře Lena, když jej měl už pod kontrolou. Odpískal proto střelcův faul.
Jediný gól domácích tak dal až v 57. minutě Anderson, jenž se po rohovém kopu na hranici vápna opřel do odraženého míče a prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Fulham protáhl sérii bez porážky na pět zápasů, v posledních třech kolech se ale pokaždé musel o body dělit a patří mu 15. pozice s dvoubodovým náskokem na sestupové pásmo. I tak alespoň ukončil sérii 20 porážek v řadě proti City ve všech soutěžích, která trvala od roku 2012.
Bournemouth brankami Evanilsona s Kluivertem doma porazil Nottingham 2:0 a zvítězil popáté v řadě. V tabulce se dostal na čtvrté místo o skóre před Liverpool, který v neděli přivítá Manchester United.
O bod za oběma týmy je na šestém místě Leeds, který poprvé od roku 1999 zvítězil na hřišti Chelsea. Domácí šli sice v 25. minutě do vedení gólem Emeghy, ale Okafor rychle vyrovnal a po přestávce dokonali obrat Calvert-Lewin z penalty, znovu švýcarský útočník Okafor a Aaronson.
Dánský trenér Thomas Frank neuspěl v premiéře na lavičce Crystal Palace. Jeho tým sice na hřišti Coventry dvakrát dokázal odpovědět na branky domácího týmu, ale na vlastní gól McNeila pět minut před koncem už zareagovat nedokázali.
Německá fotbalová liga - 10. kolo:
Elversberg - Freiburg 0:1 (68. Matanovič), Frankfurt - Hoffenheim 1:0 (25. Burkardt), Leverkusen - Paderborn 4:0 (14. a 48. Moreira, 51. Schick, 60. Fernández), Mönchengladbach - Dortmund 0:1 (80. Nmecha), Union Berlín - Lipsko 1:5 (41. Aebischer - 18. Nusa z pen., 50. Romulo, 72. Gruda, 76. Reitz, 89. Baku).
1.
Dortmund
10
7
3
0
17:7
24
2.
Bayern Mnichov
10
6
4
0
30:10
22
3.
Freiburg
10
7
1
2
21:10
22
4.
Lipsko
10
7
0
3
32:14
21
5.
Leverkusen
10
6
1
3
24:17
19
6.
Brémy
9
4
3
2
17:15
15
7.
Frankfurt
10
4
3
3
16:20
15
8.
Elversberg
10
4
1
5
17:19
13
9.
Stuttgart
9
4
0
5
15:15
12
10.
Hoffenheim
10
4
0
6
16:18
12
11.
Hamburk
9
4
0
5
10:20
12
12.
Mohuč
9
3
1
5
18:19
10
13.
Kolín nad Rýnem
10
2
4
4
11:15
10
14.
Paderborn
10
2
4
4
8:15
10
15.
Augsburg
9
2
3
4
20:20
9
16.
Union Berlín
10
1
4
5
8:26
7
17.
Schalke
9
1
3
5
5:11
6
18.
Mönchengladbach
10
1
1
8
12:26
4
Anglická fotbalová liga - 11. kolo:
Manchester City - Fulham 1:1 (57. Anderson - 16. Muniz), Aston Villa - Sunderland 0:0, Bournemouth - Nottingham 2:0 (19. Evanilson, 45.+3 Kluivert), Coventry - Crystal Palace 3:2 (5. Awoniyi, 30. Sakamoto, 85. vlastní McNeil - 13. Pino, 45.+1 Larsen), Chelsea - Leeds 1:4 (25. Emegha - 28. a 59. Okafor, 53. Calvert-Lewin z pen., 90.+1 Aaronson), Tottenham - Ipswich 2:0 (15. Williams-Barnett, 51. Solanke),
1.
Arsenal
10
9
0
1
15:5
27
2.
Brighton
10
7
1
2
26:7
22
3.
Manchester City
11
7
1
3
22:14
22
4.
Bournemouth
11
5
3
3
18:14
18
5.
Liverpool
10
5
3
2
14:10
18
6.
Leeds
11
4
5
2
14:9
17
7.
Everton
10
4
4
2
12:10
16
8.
Chelsea
11
5
1
5
20:20
16
9.
Tottenham
11
4
3
4
12:11
15
10.
Brentford
10
3
5
2
16:11
14
11.
Aston Villa
11
3
5
3
14:17
14
12.
Newcastle
10
3
3
4
13:16
12
13.
Coventry
11
4
0
7
13:21
12
14.
Hull
10
2
5
3
11:11
11
15.
Fulham
11
2
5
4
11:13
11
16.
Ipswich
11
3
2
6
15:22
11
17.
Nottingham
11
2
3
6
9:15
9
18.
Sunderland
11
2
3
6
8:17
9
19.
Manchester United
10
1
5
4
14:19
8
20.
Crystal Palace
11
2
1
8
12:27
7
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