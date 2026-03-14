Sport

Schick je zpět. A hned se podepsal pod remízu s Bayernem

ČTK

Patrik Schick při návratu do sestavy přihrál na gól Leverkusenu v domácím šlágru německé ligy s Bayernem Mnichov, hosté ale navzdory dvěma vyloučením uhráli remízu 1:1. Ztráty lídra využil druhý Dortmund, jenž zdolal Augsburg 2:0 a snížil náskok Bayernu na devět bodů. Třetí Hoffenheim s Robinem Hranáčem a Vladimírem Coufalem doma jen remizoval se sestupem ohroženým Wolfsburgem 1:1.

Patrik Schick se ocitl ve výborné šanci, ale Ulreich ho vychytalFoto: CTK
Leverkusen šel do vedení už v šesté minutě. Schick posunul míč Garcíovi, jenž si jej navedl na střelu a s přispěním Tahovy teče překonal brankáře Ulreicha. Bývalý obránce domácích o dvacet minut později zdánlivě své zaváhání napravil, jeho branku ale videorozhodčí odvolal pro hru rukou. Mizérii Bayernu v prvním poločase podtrhl v 42. minutě tvrdý Jacksonův faul, za nějž senegalský útočník po kontrole u videa viděl červenou kartu.

Bayer ve druhém poločase mohl několikrát vedení navýšit, ale neuspěl. Ve velké šanci těsně před odchodem ze hřiště v 61. minutě selhal také Schick, jenž nehrál kvůli zranění tři zápasy. Záhy po střídání českého reprezentanta Bayernu opět sebral vyrovnání videorozhodčí, jenž před Kaneovým gólem znovu odhalil střelcovu hru rukou. Díazova trefa po chybě Andricha o osm minut později už platila a hosté vyrovnali. Její autor v 84. minutě nafilmoval pád, viděl druhou žlutou kartu a poslal Bayern do devíti.

Leverkusen si v dvojnásobné přesilovce vytvořil drtivý závěrečný tlak, jenže Hofmannův gól v nastavení nemohl platit, protože třiatřicetiletý záložník byl v těsném ofsajdu. Bayer je v tabulce šestý.

Dortmund vedl od 13. minuty zásluhou Adeyemiho a po hodině hry výhru pojistil hlavičkou z rohu Reggiani. Osmnáctiletý obránce si tak otevřel střelecký účet v dresu Borussie.

Hoffenheim zachránil bod za remízu s předposledním Wolfsburgem díky gólu střídajícího Promela, jenž v 83. minutě reagoval na vedoucí branku Kulierakise. TSG na Bayern ztrácí 17 bodů. Wolfsburg bodoval po třech porážkách, na výhru už čeká devět kol a na místa zaručující záchranu ztrácí tři body.

Německá fotbalová liga - 26. kolo: Dortmund - Augsburg 2:0 (13. Adeyemi, 59. Reggiani), Frankfurt - Heidenheim 1:0 (53. Kalimuendo), Hoffenheim - Wolfsburg 1:1 (83. Promel - 65. Kulierakis), Leverkusen - Bayern Mnichov 1:1 (6. García - 69. Díaz),

1.

Bayern Mnichov

26

21

4

1

93:25

67

2.

Dortmund

26

17

7

2

55:26

58

3.

Hoffenheim

26

15

5

6

54:34

50

4.

Stuttgart

25

14

5

6

50:34

47

5.

Lipsko

25

14

5

6

48:34

47

6.

Leverkusen

26

13

6

7

49:33

45

7.

Frankfurt

26

10

8

8

49:49

38

8.

Freiburg

25

9

7

9

37:42

34

9.

Augsburg

26

9

4

13

31:45

31

10.

Hamburk

25

7

8

10

28:36

29

11.

Union Berlín

25

7

7

11

30:42

28

12.

Mönchengladbach

26

7

7

12

30:43

28

13.

Brémy

25

6

7

12

29:45

25

14.

Kolín nad Rýnem

25

6

6

13

34:43

24

15.

Mohuč

25

5

9

11

29:41

24

16.

St. Pauli

26

6

6

14

23:42

24

17.

Wolfsburg

26

5

6

15

35:56

21

18.

Heidenheim

26

3

5

18

24:58

14

Mohlo by vás zajímat
Sociální sítě dokážou uspokojit jakékoliv publikum. Dokonce už i domácí mazlíčky.
Sociální sítě dokážou uspokojit jakékoliv publikum. Dokonce už i domácí mazlíčky.
Sociální sítě dokážou uspokojit jakékoliv publikum. Dokonce už i domácí mazlíčky.

„Rajcuje je to." Videa pro kočky mají miliony zhlédnutí. Expertka před nimi varuje

Slaví obrovský úspěch – jen na platformě YouTube jsou k mání stovky tisíc videí, z nichž některá mají až 80 milionů zhlédnutí. Řeč je o kanálech pro psy a kočky. Proč je jejich popularita tak vysoká? Pomáhají mazlíčkům překonat nudu, nebo jim mohou i jakkoliv ublížit? Na to jsme se zeptali kočičí behavioristky Kateřiny Štiblické.

