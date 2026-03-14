Schick je zpět. A hned se podepsal pod remízu s Bayernem

Patrik Schick při návratu do sestavy přihrál na gól Leverkusenu v domácím šlágru německé ligy s Bayernem Mnichov, hosté ale navzdory dvěma vyloučením uhráli remízu 1:1. Ztráty lídra využil druhý Dortmund, jenž zdolal Augsburg 2:0 a snížil náskok Bayernu na devět bodů. Třetí Hoffenheim s Robinem Hranáčem a Vladimírem Coufalem doma jen remizoval se sestupem ohroženým Wolfsburgem 1:1.
Leverkusen šel do vedení už v šesté minutě. Schick posunul míč Garcíovi, jenž si jej navedl na střelu a s přispěním Tahovy teče překonal brankáře Ulreicha. Bývalý obránce domácích o dvacet minut později zdánlivě své zaváhání napravil, jeho branku ale videorozhodčí odvolal pro hru rukou. Mizérii Bayernu v prvním poločase podtrhl v 42. minutě tvrdý Jacksonův faul, za nějž senegalský útočník po kontrole u videa viděl červenou kartu.
Bayer ve druhém poločase mohl několikrát vedení navýšit, ale neuspěl. Ve velké šanci těsně před odchodem ze hřiště v 61. minutě selhal také Schick, jenž nehrál kvůli zranění tři zápasy. Záhy po střídání českého reprezentanta Bayernu opět sebral vyrovnání videorozhodčí, jenž před Kaneovým gólem znovu odhalil střelcovu hru rukou. Díazova trefa po chybě Andricha o osm minut později už platila a hosté vyrovnali. Její autor v 84. minutě nafilmoval pád, viděl druhou žlutou kartu a poslal Bayern do devíti.
Leverkusen si v dvojnásobné přesilovce vytvořil drtivý závěrečný tlak, jenže Hofmannův gól v nastavení nemohl platit, protože třiatřicetiletý záložník byl v těsném ofsajdu. Bayer je v tabulce šestý.
Dortmund vedl od 13. minuty zásluhou Adeyemiho a po hodině hry výhru pojistil hlavičkou z rohu Reggiani. Osmnáctiletý obránce si tak otevřel střelecký účet v dresu Borussie.
Hoffenheim zachránil bod za remízu s předposledním Wolfsburgem díky gólu střídajícího Promela, jenž v 83. minutě reagoval na vedoucí branku Kulierakise. TSG na Bayern ztrácí 17 bodů. Wolfsburg bodoval po třech porážkách, na výhru už čeká devět kol a na místa zaručující záchranu ztrácí tři body.
Německá fotbalová liga - 26. kolo: Dortmund - Augsburg 2:0 (13. Adeyemi, 59. Reggiani), Frankfurt - Heidenheim 1:0 (53. Kalimuendo), Hoffenheim - Wolfsburg 1:1 (83. Promel - 65. Kulierakis), Leverkusen - Bayern Mnichov 1:1 (6. García - 69. Díaz),
1.
Bayern Mnichov
26
21
4
1
93:25
67
2.
Dortmund
26
17
7
2
55:26
58
3.
Hoffenheim
26
15
5
6
54:34
50
4.
Stuttgart
25
14
5
6
50:34
47
5.
Lipsko
25
14
5
6
48:34
47
6.
Leverkusen
26
13
6
7
49:33
45
7.
Frankfurt
26
10
8
8
49:49
38
8.
Freiburg
25
9
7
9
37:42
34
9.
Augsburg
26
9
4
13
31:45
31
10.
Hamburk
25
7
8
10
28:36
29
11.
Union Berlín
25
7
7
11
30:42
28
12.
Mönchengladbach
26
7
7
12
30:43
28
13.
Brémy
25
6
7
12
29:45
25
14.
Kolín nad Rýnem
25
6
6
13
34:43
24
15.
Mohuč
25
5
9
11
29:41
24
16.
St. Pauli
26
6
6
14
23:42
24
17.
Wolfsburg
26
5
6
15
35:56
21
18.
Heidenheim
26
3
5
18
24:58
14
ŽIVĚ Zlín - Slavia 0:1. Domácí v úvodu zlobili, jejich aktivitu zchladil bombou Chaloupek
Sledujte online přenos z utkání 26. kola fotbalové Chance Ligy mezi Zlínem a Slavií Praha.
Dlouhé týdny impotence Dukla ukončila proti Jablonci. Hradec přehrál Ostravu
Fotbalisté Dukly si museli počkat až do 26. kola, než skončí jejich střelecké utrpení. Pražané porazili Jablonec 2:0, vyhráli poprvé po 12 kolech a v lize dali gól po dlouhých 692 minutách. Stejným výsledkem skončil duel mezi Mladou Boleslaví a Pardubicemi, Hradec Králové porazil Baník 1:0.
„Není to tisková chyba.“ Klub dohrál se strašidelnou bilancí, která až vyvolává lítost
Otřepaná fráze praví, že není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Pro hokejovou Sarnii to však neplatí. Tamní Legionnaires odehráli tak bídný ročník nižší zámořské juniorské ligy, že hůř po sportovní stránce být opravdu nemohlo. Liga tým kvůli mimořádně špatným výsledkům dokonce prošetřovala.
„Rajcuje je to.“ Videa pro kočky mají miliony zhlédnutí. Expertka před nimi varuje
Slaví obrovský úspěch – jen na platformě YouTube jsou k mání stovky tisíc videí, z nichž některá mají až 80 milionů zhlédnutí. Řeč je o kanálech pro psy a kočky. Proč je jejich popularita tak vysoká? Pomáhají mazlíčkům překonat nudu, nebo jim mohou i jakkoliv ublížit? Na to jsme se zeptali kočičí behavioristky Kateřiny Štiblické.
Zemřel německý filosof a sociolog Jürgen Habermas, bylo mu 96 let
Německý filosof a sociolog Jürgen Habermas zemřel dnes ve věku 96 let v jihoněmeckém městě Starnberg. Agenturám DPA a AFP to sdělilo jeho nakladatelství Suhrkamp Verlag s odvoláním na rodinu.