Sbohem Letná, díl druhý. Sparta může znovu přijít o Priskeho, Němci chystají miliony

O trenéra fotbalové Sparty Briana Priskeho projevil zájem Mönchengladbach. Podle dánského webu tipsbladet.dk je kouč Pražanů jedním z kandidátů na uvolněné místo kouče bundesligové Borussie.
Priske se v současnosti připravuje se Spartou v Jerevanu na středeční utkání 1. kola základní části Evropské ligy proti Araratu-Armenia.
Mönchengladbach stejně jako loni mění trenéra po 3. kole německé ligy. Borussia je předposlední s nulou bodů na kontě a skóre 3:12 a vedení klubu den po sobotním debaklu 0:5 ve Freiburgu oznámilo, že na lavičce končí Eugen Polanski.
Priske je teď podle dánských zdrojů jedním z kandidátů na uvolněné místo. Tipsbladet uvedl, že Borussia se chystá předložit Spartě v nejbližší době "milionovou nabídku". Devětačtyřicetiletý kouč Pražanů je ale podle webu jedním z více vyhlédnutých trenérů, mezi něž údajně patří také jiný dánský kouč Bo Henriksen.
Priske už jednou Spartu kvůli zájmu velkého evropského klubu opustil. Po zisku dvou mistrovských titulů v české lize odešel v létě 2024 do Feyenoordu Rotterdam. Tam ale skončil předčasně a před minulou sezonou se vrátil na Letnou jako nástupce odvolaného Larse Friise.
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