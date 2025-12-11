Byl mimořádně úspěšným fotbalistou, stal se tváří řady marketingových kampaní. Přesto je podnikání bývalého švédského útočníka Zlatana Ibrahimovice na pokraji krachu: sázka na to, že sport zvaný padel zaplaví celé Švédsko, fatálně nevyšla. Kurty zejí prázdnotou a luxusní centra za miliony eur prodělávají.
Když Zlatan Ibrahimovic v červnu 2023 ukončil svou famózní kariéru, rybářské pruty nenakoupil a k vodě si nesedl. Naopak, se svou typickou energií se vrhl do podnikání.
Miliony eur investoval do ambiciózního impéria zvaného "Padel Zenter". Jeho vize byla jasná: postavit luxusní centra ve Stockholmu, Uppsale či Örebru a proměnit Švédsko v evropské centrum padelu.
Sport kombinující prvky tenisu a squashe zažil explozi popularity po celé Evropě a Zlatanův vstup do hry měl tomuto trendu dodat nový rozměr a úroveň legitimity.
Avšak bublina euforie kolem padelu ve Švédsku rychle splaskla a proměnila někdejší "zlatý sport" v hořký obchodní příběh. Pandemický boom vytvořil trh, který se ukázal jako neudržitelný a jehož důsledky jsou katastrofální. Podle údajů zveřejněných agenturou Bloomberg desítky společností spojených s padelem ve Švédsku vyhlásily bankrot a bývalá sportovní centra jsou nyní přeměněna na sklady a diskontní obchody.
Hlavní příčinou nečekaného kolapsu je nadměrná výstavba hřišť a špatná obchodní strategie. Na vrcholu popularity se na každém kroku objevovaly kurty, což vedlo k přesycení trhu. Když počáteční zájem začal slábnout, provozovatelé včetně "Padel Zenter" udržovali vysoké ceny v zoufalém pokusu získat zpět své investice.
Tváří v tvář těžkým ztrátám doma byl čtyřiačtyřicetiletý rodák z Malmö nucen učinit rozhodnutí, která mnozí vnímají jako zoufalý pokus zachránit své podnikatelské impérium. Hledat spásu zamířil na jiné trhy a otevřel nové padelové centrum v Miláně, městě, kde před dvěma lety ukončil svou fotbalovou kariéru a kde doufá ve stabilnější podnikatelské prostředí.
V kroku, který na první pohled odporuje tržní logice, pak nedávno otevřel nový, obrovský "Padel Zenter" ve Stockholmu, který podle něj patří k největším na světě. Má vyslat jasný signál, že padel ve Švédsku není mrtvý.
Je to sázka na vše. Zlatan měl podle Celebrity Net Worth odhadovaný majetek 190 milionů dolarů, otázkou je, jak s jeho majetkem zamávají zatím nevydařené investice.
"Sázej na fauly a žluté karty." Turecký skandál obřích rozměrů se dotkl i Slavie
Tureckým fotbalem otřásá sázkařská aféra, která nabírá stále větších rozměrů. V úterý poslal soud v Istanbulu do vazby 11 fotbalistů z první a druhé turecké ligy, celkově jsou do skandálu namočeny stovky dalších hráčů i rozhodčích. Řešil se také zápas pražské Slavie proti Fenerbahce z loňského listopadu.
Firmy z Agrofertu neměly kvůli Babišovu střetu zájmů dostávat zakázky
Střet zájmů Andreje Babiše (ANO) v době jeho prvního premiérského působení znemožňoval firmám z koncernu Agrofert nejenom přijímat dotace, ale také ucházet se o zakázky malého rozsahu z veřejných zdrojů. Plyne to z rozsudku Nejvyššího správního soudu.
Dívka natočila své znásilnění dvěma afghánskými migranty. Kolemjdoucí ji ignorovali
Britský soud v pondělí odsoudil dva nezletilé afghánské žadatele o azyl k několikaletým trestům vězení za brutální sexuální útok na patnáctiletou dívku v lázeňském městě Leamington Spa ve střední Anglii. Útočníci svou oběť odlákali do odlehlé části parku, kde ji znásilnili. Hrůzný čin dívka zachytila na mobil, včetně momentu, kdy prosí kolemjdoucí o pomoc, ale ti ji ignorují.
ŽIVĚNa Ukrajině zahynul britský voják, Moskva žádá vysvětlení a hovoří o terorismu
Na Ukrajině mimo frontu při neupřesněném incidentu během vojenských zkoušek zahynul britský výsadkář. Moskva ve čtvrtek vyzvala Londýn, který úmrtí oznámil, aby uvedl, co britský voják na Ukrajině dělal. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle agentury Reuters obvinila Spojené království z toho, že pomáhá Kyjevu realizovat teroristické akce.