Šarapovová oslnila na Oskarech odvážným výstřihem. Pak nechala fanoušky hlasovat

I když už je šest let ve sportovním důchodu, pořád je kolem ní živo, kamkoliv se vrtne. Tentokrát se bývalá tenistka Ruska Maria Šarapovová mihla na galavečeru k udílení filmových Oscarů. A fotografy zaujala elegantním - a odvážným - modelem šatů.
Osmatřicetiletá sportovní hvězda měla v posledních dnech v USA napilno.
Nejprve se šla podívat na semifinálové bitvy prestižního tenisového turnaje v Indian Wells. Mimo jiné i na utkání Lindy Noskové a s běloruskou světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou.
Pak navštívila basketbalový zápas LA Lakers, kde se vyfotila se slovinskou hvězdou Lukou Dončičem.
„Fyzičnost, disciplína, výkon pod tlakem. Není nad živý sport,“ pochvalovala si Šarapovová na sociálních sítích.
S hvězdným basketbalistou ji spojuje realitní obchod. Dončičovi totiž v minulosti prodala na míru vybudovanou třípatrovou vilu s bowlingovou dráhou, bazénem a pěti ložnicemi na Manhattan Beach a to velmi výhodně za 25 milionů dolarů.
O víkendu se pak oblékla do elegantní róby od Gucciho a zúčastnila se slavnostního udílení Oscarů.
Na Instagramu pak zveřejnila, že jde o model z roku 2013 a nechala fanoušky hlasovat, komu to v něm slušelo víc, jestli jí, nebo modelce před 13 lety.
„Byl to perfektně okouzlující a uklidňující večer,“ napsala někdejší světová tenisová jednička.
Šarapovová je po ukončení kariéry v roce 2020 nejen úspěšnou podnikatelkou či marketingovou tváří velkých značek, ale také už tři a půl roku maminkou syna Theodora.
