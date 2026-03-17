Sport

Šarapovová oslnila na Oskarech odvážným výstřihem. Pak nechala fanoušky hlasovat

Redakce Sport

I když už je šest let ve sportovním důchodu, pořád je kolem ní živo, kamkoliv se vrtne. Tentokrát se bývalá tenistka Ruska Maria Šarapovová mihla na galavečeru k udílení filmových Oscarů. A fotografy zaujala elegantním - a odvážným - modelem šatů.

98th Academy Awards - Vanity Fair Oscar Party
Maria Šarapovová na udílení OscarůFoto: CTK
Osmatřicetiletá sportovní hvězda měla v posledních dnech v USA napilno.

Nejprve se šla podívat na semifinálové bitvy prestižního tenisového turnaje v Indian Wells. Mimo jiné i na utkání Lindy Noskové a s běloruskou světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou.

Pak navštívila basketbalový zápas LA Lakers, kde se vyfotila se slovinskou hvězdou Lukou Dončičem.

„Fyzičnost, disciplína, výkon pod tlakem. Není nad živý sport,“ pochvalovala si Šarapovová na sociálních sítích.

S hvězdným basketbalistou ji spojuje realitní obchod. Dončičovi totiž v minulosti prodala na míru vybudovanou třípatrovou vilu s bowlingovou dráhou, bazénem a pěti ložnicemi na Manhattan Beach a to velmi výhodně za 25 milionů dolarů.

O víkendu se pak oblékla do elegantní róby od Gucciho a zúčastnila se slavnostního udílení Oscarů.

Na Instagramu pak zveřejnila, že jde o model z roku 2013 a nechala fanoušky hlasovat, komu to v něm slušelo víc, jestli jí, nebo modelce před 13 lety.

„Byl to perfektně okouzlující a uklidňující večer,“ napsala někdejší světová tenisová jednička.

Šarapovová je po ukončení kariéry v roce 2020 nejen úspěšnou podnikatelkou či marketingovou tváří velkých značek, ale také už tři a půl roku maminkou syna Theodora.

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Filip Turek
Filip Turek
Filip Turek

ŽIVĚ Česko odmítá nařízení, které po roce 2035 zakáže spalovací motory, uvedl Turek

Česká vláda kategoricky odmítá nařízení, které by ukončilo prodej nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035, zopakoval v úterý vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek. Cíle pro rok 2035 jsou podle Prahy příliš ambiciózní a neodrážejí nízkou poptávku po elektromobilech a současnou geopolitickou situaci. Turek to uvedl na jednání ministrů životního prostředí zemí EU v Bruselu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama