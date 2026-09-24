Sáhne Ledecká opět po zbrani? Vonnová nafotila vášnivé snímky s jejím expřítelem

Pikantní vztah, o kterém se několik měsíců spekulovalo, je nyní oficiální. Jednačtyřicetiletá lyžařka Lindsey Vonnová tvoří pár s Matthieum Bailetem, který letos v dubnu oslavil třicáté narozeniny. A právě francouzský lyžař ještě na začátku letošního roku chodil s českou lyžařskou a snowboardingovou hvězdou Ester Ledeckou.
Možná si vzpomenete na instagramový post z letošního jara, kterým Ester Ledecká s nadhledem a vtipným sarkasmem reagovala na svůj rozchod s Bailetem. Česká hvězda změnila barvu vlasů, na blond si nechala dát červený přeliv a k fotce ze střelnice připsala poznámku: „Nic moc k vidění, jen se obyčejná slovanská holka vyrovnává s rozchodem.“
Od té doby se spekulovalo, že Bailet vyměnil vztah s Ledeckou za její kolegyni ze svahu Lindsey Vonnovou. Slavná americká lyžařka proměnila drby v oficiální informaci až nyní, když zveřejnila fotky ze společné dovolené, což pro Ledeckou asi nemusí být zrovna třikrát příjemné.
Trojnásobná olympijská medailistka zažívá s o jedenáct let mladším partnerem na letní dovolené dokonalou idylku. Dvojice si užívá společné chvíle bez jakýchkoli zábran, ať už při romantickém odpočinku v síti natažené přímo nad mořskou hladinou nebo přímo ve vodě.
Na dalších záběrech Francouz sledoval, jak Vonnová předvádí ukázkovou šipku do vody. Největší pozornost však poutá luxusní „infinity“ bazén s výhledem na záliv, kde si dvojice vyměňovala vášnivé polibky v objetí a pózovala v plavkách s úsměvem od ucha k uchu. Vonnová k příspěvku napsala: „Je čas na letní shrnutí… část 1.“ Bailet jí okamžitě odpověděl: „Nemohu se dočkat, až uvidím letní shrnutí část 2.“
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