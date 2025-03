"Rallye je nejtěžší sport." Šampion pořád spravoval auto a celou noc běhal na záchod

Úřadující mistr světa Thierry Neuville si v Keni sáhl na dno. V Safari rallye bojoval nejen se soupeři, ale i se zdravím a technickými problémy.

Safari rallye v Keni měla být pro továrního pilota Hyundai další možností, jak potvrdit formu z úvodu sezony. Místo toho si Belgičan prošel peklem - fyzickým, psychickým i sportovním.

Výsledkem bylo nakonec třetí místo, které sám označil za odměnu za jednu z nejtěžších soutěží kariéry.

"Kdybychom za tohle všechno nedostali žádnou odměnu, byl bych fakt zklamaný," prohlásil Neuville pro stránky wrc.com. "Ale znovu se ukázalo, že rallye je nejtěžší motoristická disciplína na světě. A možná i jeden z nejtěžších sportů vůbec."

Už v pátek ráno přišla první rána: minutová penalizace za zdržení v servisní zóně kvůli výměně převodovky. Pak přišel defekt a v sobotu se situace ještě zhoršila.

Neuville musel opravovat chladicí systém svého vozu na přejezdu mezi rychlostními zkouškami a dostal dalších padesát sekund penalizace. K tomu deset sekund navrch za předčasný start do rychlostní zkoušky.

A to nebylo všechno. Na první sobotní erzetě zastavoval kvůli výměně kola, v odpoledním lijáku mu mlžící se čelní sklo znemožnilo výhled a na předposlední zkoušce víkendu přišel další defekt.

Jak si Neuville a Wydaeghe poradili se zamlženým sklem:

Vše korunovalo to nejhorší - fyzický kolaps.

"Už ráno jsem byl možná na patnácti, dvaceti procentech. Myslím, že jsme to včera přehnali, když jsme v plném slunci makali na autě. V noci mi bylo strašně špatně, pořád jsem běhal na záchod, nespal jsem ani minutu," popsal sobotní ráno Neuville a dodal, že podobně špatně bylo i jeho spolujezdci Martijnu Wydaegheovi.

K tomu všemu Hyundai do Keni přivezl starší specifikaci vozu i20 N Rally1, aby tým snížil riziko technických problémů. Neuville tento krok schvaloval, i když uznal, že problémy se stále opakují.

"V neděli jsme měli super den. Bál jsem se, že se něco pokazí, ale vydrželo to - takže jsem strašně šťastný," řekl.

"Bylo to dobré rozhodnutí. Ale i tak se pořád vrací ty samé drobnosti. Měly být dávno vyřešené a je to frustrující. Budeme to muset důkladně probrat s týmem," dodal Belgičan.

I přes všechny peripetie se Neuville posunul na druhé místo v šampionátu. Na vedoucího Elfyna Evanse, vítěze Safari rallye v Toyotě, ztrácí 36 bodů. Příští zastávkou mistrovství světa bude asfaltový podnik na Kanárských ostrovech.