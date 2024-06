Sadílkova tříkolka? Jezdí na ní i desetileté děti, prohlásil Hašek. Za lež se omluvil

Trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek uvedl, že Michal Sadílek neporušil týmová pravidla, když se o víkendu při soustředění v Rakousku vydal na sjezd z alpské hory na tříkolce. Záložník se při aktivitě, kterou měl dokonce výslovně povolenou, zranil a přijde o mistrovství Evropy.

"Je mi hrozně líto, že Michal s námi není. Ale prostě se to stalo. Nevím, ale zakazovat hráčům věci, které jsou dovolené dětem od 10 let…" prohlásil Hašek po dnešním přípravném zápase se Severní Makedonií (2:1) v Hradci Králové.

"Nepřijde mi to jako taková tragédie. Mohlo se to stát kdekoliv, je to prostě smůla," tvrdil stratég národního týmu.

"Ale že bychom hráče posílali domů za to, že šli na volnočasovou aktivitu, kde se mohou pouštět i malé děti? Takhle jsme neuvažovali," doplnil Hašek.

Pětadvacetiletý záložník utrpěl tržnou ránu v oblasti bérce a na Euru, kde by nejspíš nechyběl v základní sestavě, si nezahraje.

"Hráči vyjeli na lanovku, zeptali se, jestli mohou jet. Ano, mohli," přiznal Hašek.

"Nejeli dolů na kole nebo neprovozovali paragliding, což by bylo ostré. Byla to prostě nešťastná náhoda. Teď už si budeme dávat bacha i na tyhle věci, je to pro nás poučení," podotkl šedesátiletý kouč.

Reprezentace v neděli dopoledne v tiskové zprávě uvedla, že Sadílek v předposlední den soustředění během individuálního programu nešťastně upadl na kole.

Média ale večer přišla s verzí, že se záložník nizozemského klubu Twente Enschede zranil na tříkolce při sjezdu s dalšími dvěma spoluhráči Ladislavem Krejčím a Davidem Juráskem.

Vedení národního týmu až dnes ráno připustilo, že původní verze nesedí. "Ta komunikace byla naše chyba. Měli jsme náročný den, večer jsme řešili, jestli se může, nebo nemůže vrátit zpět. Jestli by to stihl. Udělali jsme to blbě, omlouvám se," prohlásil Hašek.

O případném povolání náhradníka pro šampionát se Hašek teprve rozhodne, kontaktoval už ale možné adepty.

"Ještě musíme zkontrolovat zdravotní stav po dnešním zápase. Byla tam nějaká nakopnutí. Sedneme se s realizákem a dáme vědět. U dvou hráčů jsme již zjistili, zda třeba nejsou v zahraničí. Máme dvě varianty. Hráči jsou připraveni pomoci, mají individuální plány," řekl Hašek.

Sadílkovo zranění tým zasáhlo, hráči před zápasem s Makedonci při tradičním focení drželi spoluhráčův dres.

"Ten dres s námi pojede celou dobu. Michal určitě dorazí na Euro. Kluci na něj budou myslet a budou hrát i pro něj," dodal Hašek.

Uzávěrka finálních nominací byla v pátek, kdy český tým v přípravě v Rakousku rozdrtil Maltu 7:1. Hašek může ještě jednoho hráče do pole dodatečně zařadit, ale pouze do začátku úvodního zápasu na turnaji, který jeho svěřenci odehrají 18. června proti Portugalsku.

Brankáře lze v případě zranění vyměnit i během turnaje. Trenéři mohou pro Euro po rozšíření kvóty povolat 26 hráčů.