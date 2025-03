Sáblíková prozradila, co ji pronásleduje. Bude to hodně emočně náročné, říká

Rychlobruslařka Martina Sáblíková se již postupně připravuje na konec úspěšné kariéry, který s předstihem ohlásila na příští rok. Trojnásobná olympijská vítězka a historicky nejúspěšnější česká reprezentantka v zimních sportech na dnešní tiskové konferenci v Praze řekla, že poslední sezona bude emočně náročná, ale přesto se na ni těší.

"Už nad tím přemýšlím. Když jsem letos byla (při finále Světového poháru) v Heerenveenu a nastupovala na tři kilometry, tak ten aplaus před startem byl tak velký, že jsem si uvědomila, že příští rok tam budu stát naposledy. Opravdu mě to docela pronásleduje. Myslím si, že to bude hezká sezona. Na jednu stranu si nemusím klást žádné cíle, i když vím, že budu, na druhou stranu to bude emočně hodně náročné," řekla Sáblíková.

Sedmatřicetiletá závodnice se chystá na to, že jednotlivé závody budou v daných lokalitách pro ni rozlučkové. "Na spoustu míst se vlastně podívám naposledy, z čehož už teď nemám úplně dobré pocity. Na druhou stranu ale vím, že kdykoliv se tam budu chtít podívat i po kariéře, tak můžu," uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Rozhodnutí ukončit v roce 2026 kariéru nakonec ohlásila s předstihem, přestože to původně neměla v úmyslu. "Původně jsem neplánovala to říct takhle otevřeně, myslela jsem, že to řeknu před posledním závodem. Pak jsem ale slyšela kolem sebe, abych si to ještě o čtyři roky prodloužila, a já se nechci nechat přemlouvat. Rozhodla jsem se definitivně," řekla Sáblíková a konstatovala, že varianta, aby závodila i v sezoně 2026/27, neexistuje.

Teď je jejím hlavním cílem zbavit se nemoci, která ji postihla v závěru nedávného světového šampionátu v Hamaru. A pak se začne připravovat na poslední sezonu. "Budu jezdit na místa, na která jezdím, a budu se připravovat tak jako doposud. Není důvod dělat něco jinak, když to funguje," podotkla s úsměvem Sáblíková, která tak tradičně vyrazí například do Itálie a bude jezdit i na kole.

Nemoc po MS ji připravila o jednu plánovanou dovolenou, což ale Sáblíkové nevadí. "Beru to tak, že teď odpočívám a pak se začnu pomalu připravovat, protože v poslední sezoně nechci nechat nic náhodě. Máme navíc v plánu Kanárské ostrovy na kolech, kde budeme nabírat objem, ale odpoledne bude volnější, což beru jako takovou částečnou dovolenou. I když zbytek týmu to asi vidí jinak," uvedla Sáblíková.

Vrcholem příští sezony budou olympijské hry v Itálii, na kterých se bude Sáblíková snažit rozšířit bilanci sedmi medailí ze závodů pod pěti kruhy. "Bude to hodně těžké. Fyzicky i psychicky. Ale na druhou stranu olympiáda, i kdybych nekončila, je stejně jako mistrovství světa hodně o psychice. Uvidíme. Ale jak jsem řekla, na poslední sezonu se těším a na druhou stranu z toho mám trošku strach," dodala Sáblíková.