S Townsendovou nebo s Čang Šuaj, Siniaková kosí soupeřky. Toronto ovládla bez ztráty setu

Tenistka Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul, s Číňankou Čang Šuaj vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Canadian Open prošel nejvýše nasazený pár bez ztráty setu, ve finále porazil italsko-americkou dvojici Sara Erraniová, Nicole Melicharová Martinezová 6:3, 6:4.
V této sezoně Siniaková dosáhla na šestý turnajový titul. S Čang Šuaj slavily již v lednu v Adelaide, zbývající čtyři včetně grandslamu Roland Garros vybojovala česká tenistka s Američankou Taylor Townsendovou. Z turnajů kategorie WTA 1000 má rodačka z Hradce Králové již deset trofejí.
Na Canadian Open se mezi deblové šampionky zapsala Siniaková podruhé, v roce 2019 vyhrála s Barborou Krejčíkovou. Se současnou parťačkou Čang Šuaj poprvé dominovaly před dvěma lety na turnaji v Kuang-čou. Dnešní trofej pro ně byla nejcennější společnou.
Finále dvouhry dnes v noci SELČ obstarají Polka Iga Šwiateková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu.