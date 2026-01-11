"S tím už bylo nemožné cokoliv udělat." Příval sněhu připravil Ledeckou o slalom

Dnešní superobří slalom Světového poháru v Zauchensee, ve kterém měla startovat i Ester Ledecká, byl kvůli přívalu nového sněhu zrušen. Informovali o tom pořadatelé.
Závod měl odstartovat v poledne, ale přes noc napadlo 40 centimetrů sněhu. "S tím už bylo nemožné cokoliv udělat. Na prvním místě je bezpečnost, navíc je olympijská sezona," uvedl šéf organizačního výboru Michael Walchhofer.
V Zauchensee se tak ze dvou naplánovaných závodů uskutečnil jen sobotní sjezd. V něm třicetiletá Ledecká obsadila desáté místo a potřetí za sebou skončila v nejlepší desítce. Nyní bude Světový pohár pokračovat úterním slalomem ve Flachau.
Hasiči v neděli ráno dostali na povrch zraněného z jeskyně v Moravském krasu
Hasiči dostali zraněného muže z běžně nepřístupné jeskyně u Rudice na Blanensku v Moravském krasu na povrch. Je v rukou záchranářů. Informovali o tom kolem 08:40 na sociální síti X.
Proč Putin nezachránil dalšího spojence? Může za tím být strategie, říkají analytici
Ještě v prosinci ujišťovala Moskva Venezuelu, že má její plnou podporu proti rostoucímu tlaku ze strany Spojených států. Minulý týden se ukázalo, že je všechno jinak. Kromě očekávaných prohlášení se Kreml nezmohl na výraznější reakci. Analytici naznačují, že by za tím mohla být strategie, jak „zachránit“ vojenské tažení proti Ukrajině.
Na trhu má být co nejvíc českých potravin. Je to v zájmu všech, míní Šebestyán
V zájmu všech by mělo být, aby na českém trhu bylo co nejvíce českých potravin, řekl v rozhovoru s ČTK ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Zavést povinné kvóty na podíl českých potravin v obchodech je podle něj cestou, jak toho dosáhnout, považuje to ale za jednu z posledních možností.
Jsme v pořádku a jsme bojovníci, vzkázal Maduro. Venezuela ho chce zachránit
Venezuelský exprezident Nicolás Maduro, který je s manželkou Ciliou Floresovou od minulé soboty v newyorské vazbě, přes své právníky vzkázal, že jsou oba v pořádku a že jsou bojovníci. Informovala o tom agentura AFP, podle níž Spojené státy vyzvaly své občany ve Venezuele, aby zemi okamžitě opustili.
Finále je jako titul. Psychologa nepotřebuju, hlásí Nosková. Porážku překousne za den
Pomalu se sune k první desítce žebříčku. Linda Nosková je jasnou českou jedničkou a řadí se mezi elitu světového tenisu, přestože jí na kontě zatím svítí jen jeden titul. Ničeho ale nelituje, ráda si řídí věci po svém a zatím ani neuvažuje, že by do týmu angažovala například psychologa.