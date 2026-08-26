S Rusy ne! Mladé reprezentace Česka vynechají evropský šampionát

České reprezentace do 15 a 17 let se nezúčastní zářijového ME ve flag fotbalu. Důvodem je návrat ruských týmů do soutěží.
České mládežnické reprezentace v americkém fotbalu se nezúčastní zářijového mistrovství Evropy ve flag fotbalu v Itálii. Česká asociace amerického fotbalu rozhodla, že své týmy na turnaj nevyšle kvůli účasti Ruska.
Na šampionát tak neodcestuje smíšený výběr do 15 let ani chlapecká reprezentace do 17 let. Právě ta měla obhajovat bronzové medaile, které loni získala v Innsbrucku.
Předseda České asociace amerického fotbalu Radim Kroulík uvedl, že mezinárodní federace IFAF členské země o návratu ruských týmů předem neinformovala.
„V průběhu roku IFAF interně zveřejnila účastníky a s překvapením jsme zjistili, že v kategoriích U15 Mix a U17 chlapci jsou zařazeny také týmy Ruska. IFAF o navrácení ruských týmů do soutěží neinformovala ani na prosincovém kongresu, ani později jakoukoliv jinou formou,“ uvedl Kroulík.
Mezinárodní federace podle něj své rozhodnutí vysvětlila doporučením Mezinárodního olympijského výboru, který letos umožnil návrat ruských týmů do soutěží.
Česká asociace se však rozhodla, že za současných okolností své reprezentace na turnaj nepošle.
„V současné situaci není možné, aby se naše týmy utkávaly na hřišti s Ruskem. Tento názor sdílí i drtivá většina našich klubů, které nám daly doporučení na turnaj v této podobě neodcestovat,“ doplnil předseda ČAAF.
Flag fotbal je bezkontaktní variantou amerického fotbalu a patří mezi olympijské sporty. Právě snaha o jeho další rozvoj podle Kroulíka současnou situací utrpěla.
„Poškozuje to veškerou snahu, jak dostat americký fotbal pozitivním způsobem do popředí sportovní veřejnosti. Stydím se i za to, jak rychle se mí kolegové z ostatních států otočili zády k Ukrajině. Věřím, že zachování morální integrity je hodnotnější než jakýkoliv sportovní výsledek,“ dodal Kroulík.
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