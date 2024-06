S kým jiným chceme vyhrát, divil se Lingr. Za blbost málem Češi zaplatili ještě víc

České fotbalisty zklamala remíza 1:1, kterou přes výraznou převahu uhráli na Euru ve druhém utkání skupiny s Gruzií. "Nevím už, s kým jiným chceme vyhrát než s Gruzií," prohlásil útočník Ondřej Lingr.

"Výsledek 1:1 samozřejmě není dostačující. Byli jsme lepší, měli jsme více šancí," souhlasil i jeho kolega z ofenzivní řady Patrik Schick v rozhovoru s Českou televizí.

Právě Schick byl jediným střelcem týmu, ve druhé půli vymazal vedení, do kterého se soupeř dostal v nastavení první části z penalty.

"Brankář nás v prvním poločase vychytal, pak přišla nepříjemná penalta a gól do šatny. Nevyvíjelo se to dobře," přiznal útočník Leverkusenu.

"Nakonec jsme byli schopni srovnat, bušili jsme do nich, ale nebyli jsme schopni dát druhý gól, který bychom si podle mě zasloužili," stýskal si Schick.

"Dneska to bylo o šancích, které jsme měli a bohužel jsme je neproměnili. Trošku pech, měli jsme na to zvítězit," přizvukoval Lingr.

Obraz zápasu kouče českého týmu Ivana Haška vůbec nepřekvapil. "Zatlačili jsme Gruzii do hluboké defenzivy. Přesně to jsme čekali, že budou chodit do brejků. Jejich kvalita dopředu je vynikající," hodnotil český stratég.

Největší hvězdou však nakonec nebyl nikdo z ofenzivních es soupeře. "Bohužel nejlepší hráč na hřišti byl dnes brankář Gruzie, který nás vychytal," uznal Hašek.

"Měli jsme 26 střel, snažili jsme se, chtěli jsme vyhrát. Hráčům nemůžu v tomhle nic vytknout," pokračoval kouč mužstva ze srdce Evropy.

Nakonec Češi ovšem nemuseli mít ani bod. V poslední vteřině nastaveného času spálili Gruzínci po brejku tutovku.

"V závěru jsme udělali blbost a mohli jsme klidně i prohrát," věděl i Schick. "Bylo by to asi nespravedlivé, ale někdy je fotbal krutý," přitakal Hašek.

Češi zůstávají reálně ve hře o postup, v závěrečném duelu nastoupí ve středu proti Turecku. "Bod může koneckonců znamenat postup, nezbývá nám nic jiného, než vyhrát s Turky," uvědomoval si Lingr.

"Budeme se rvát o to, abychom postoupili," slíbil Hašek. "Když vidíte tu atmosféru a zápasy, tak se nám odsud samozřejmě nechce," prohlásil.