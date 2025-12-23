Přeskočit na obsah
Sport

Rychlé miliony. Norris vyhrál titul, ale nejlépe placení piloti F1 berou mnohem víc

Sport

Lando Norris sice ovládl šampionát formule 1, nejlépe placenými piloty ale zůstávají jiní jezdci s astronomickými kontrakty. Platové rozdíly jsou výrazné.

Abu Dhabi Grand Prix
Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates - December 7, 2025 McLaren's Lando Norris celebrates with his team after becoming the 2025 Formula One World Champion REUTERS/Amr AlfikyFoto: REUTERS
Z veřejně dostupných odhadů platů jezdců formule 1 pro sezonu 2025 vyplývá, že žebříček vychází z dat serveru Spotrac a dalších zahraničních zdrojů, přičemž pracuje výhradně se základními platy.

Do uvedených částek nejsou započítány výkonnostní bonusy, prémie za výsledky ani individuální sponzorské smlouvy jezdců. Údaje tak odrážejí roční mzdu vyplácenou týmem, jak ji uvádějí dostupné statistiky a přehledy.

Pořadí v tabulce se může u některých jezdců shodovat – například na čtvrtém či sedmém místě – protože pobírají stejný základní plat. Žebříček tak neslouží jako měřítko sportovní výkonnosti, ale jako přehled finančního ohodnocení podle výše garantované mzdy.

Platy pilotů formule 1 v sezoně 2025:

Pořadí

Jezdec

Tým

Plat (v mil. USD)

Plat (v mil. Kč)

1.

Max Verstappen

Red Bull

65

1 671

2.

Lewis Hamilton

Ferrari

60

1 542

3.

Charles Leclerc

Ferrari

34

874

4.

Fernando Alonso

Aston Martin

20

514

4.

Lando Norris

McLaren

20

514

6.

George Russell

Mercedes

15

386

7.

Carlos Sainz jr.

Williams

10

257

7.

Pierre Gasly

Alpine

10

257

9.

Alex Albon

Williams

8

205

10.

Nico Hülkenberg

Sauber

7

180

10.

Esteban Ocon

Haas

7

180

12.

Oscar Piastri

McLaren

6

154

13.

Lance Stroll

Aston Martin

3

77

14.

Juki Cunoda

Racing Bulls

2

51

14.

Kimi Antonelli

Mercedes

2

51

14.

Gabriel Bortoletto

Sauber

2

51

17.

Oliver Bearman

Haas

1

26

17.

Liam Lawson

Red Bull

1

26

19.

Jack Doohan

Alpine

0.75

19

19.

Isack Hadjar

Racing Bulls

0.75

19

