Rychlé miliony. Norris vyhrál titul, ale nejlépe placení piloti F1 berou mnohem víc

Lando Norris sice ovládl šampionát formule 1, nejlépe placenými piloty ale zůstávají jiní jezdci s astronomickými kontrakty. Platové rozdíly jsou výrazné.
Z veřejně dostupných odhadů platů jezdců formule 1 pro sezonu 2025 vyplývá, že žebříček vychází z dat serveru Spotrac a dalších zahraničních zdrojů, přičemž pracuje výhradně se základními platy.
Do uvedených částek nejsou započítány výkonnostní bonusy, prémie za výsledky ani individuální sponzorské smlouvy jezdců. Údaje tak odrážejí roční mzdu vyplácenou týmem, jak ji uvádějí dostupné statistiky a přehledy.
Pořadí v tabulce se může u některých jezdců shodovat – například na čtvrtém či sedmém místě – protože pobírají stejný základní plat. Žebříček tak neslouží jako měřítko sportovní výkonnosti, ale jako přehled finančního ohodnocení podle výše garantované mzdy.
Platy pilotů formule 1 v sezoně 2025:
Pořadí
Jezdec
Tým
Plat (v mil. USD)
Plat (v mil. Kč)
1.
Max Verstappen
Red Bull
65
1 671
2.
Lewis Hamilton
Ferrari
60
1 542
3.
Charles Leclerc
Ferrari
34
874
4.
Fernando Alonso
Aston Martin
20
514
4.
Lando Norris
McLaren
20
514
6.
George Russell
Mercedes
15
386
7.
Carlos Sainz jr.
Williams
10
257
7.
Pierre Gasly
Alpine
10
257
9.
Alex Albon
Williams
8
205
10.
Nico Hülkenberg
Sauber
7
180
10.
Esteban Ocon
Haas
7
180
12.
Oscar Piastri
McLaren
6
154
13.
Lance Stroll
Aston Martin
3
77
14.
Juki Cunoda
Racing Bulls
2
51
14.
Kimi Antonelli
Mercedes
2
51
14.
Gabriel Bortoletto
Sauber
2
51
17.
Oliver Bearman
Haas
1
26
17.
Liam Lawson
Red Bull
1
26
19.
Jack Doohan
Alpine
0.75
19
19.
Isack Hadjar
Racing Bulls
0.75
19
Spisovatel a miminko nalezené v lese. Dojemný příběh prvního českého vánočního stromu
Zatímco v nedaleké vesnici lidé uklízeli a chystali se na Vánoce, bílovickým lesem se před stmíváním procházeli tři muži - spisovatel Rudolf Těsnohlídek, malíř František Koudelka a úředník Josef Tesař. Mezi porosty se vydali hledat malou jedličku na Štědrý večer, místo toho však objevili něco šokujícího. Nebohé miminko. A právě k této holčičce se váže příběh prvního českého vánočního stromu.
Hráč NFL dostal za vyučenou. Aneb 555 556 důvodů, proč se neprat s fanoušky
Hráč Pittsburghu v lize amerického fotbalu NFL DeKaylin Metcalf dostal dvouzápasový trest za napadení fanouška soupeřova týmu. Bude ho to stát zároveň přes půl milionu dolarů, protože mu klub během absence nevyplatí mzdu
ŽIVĚRusko pokračuje v úderech proti ukrajinské energetice, bez proudu je i Kyjev
Rusko v noci na úterek opět útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a způsobilo tak nouzové výpadky elektřiny v řadě regionů, včetně Kyjeva a jeho okolí. Podle agentury Reuters o tom informovalo ukrajinské ministerstvo energetiky. Kvůli ruským útokům na západní Ukrajinu vyslalo do vzduchu z preventivních důvodů stíhací letouny Polsko.
Měli přistát v Praze, havarovali na Šumavě. Štědrovečerní nehodu letounu dodnes obestírá řada nejasností
Štědrý den roku 1937 měl pro tři muže na palubě letadla na trase Bukurešť-Vídeň-Praha-Paříž znamenat návrat domů, k rodinám a k vánočnímu veselí. Místo klidného přistání v Praze je však čekala sněhová bouře, osudové chyba v navigaci a tragický konec v šumavských lesích. Od největší předválečné letecké záhady v Československu uplyne zítra 88 let.
Tragická smrt tvůrce slavných videoher Call of Duty. Auto začalo po nárazu hořet
Při autonehodě v Kalifornii zemřel Vince Zampella, jeden z tvůrců populární počítačové hry Call of Duty. Bylo mu 55 let. Uznávaný vývojář počítačových her zemřel v neděli při nehodě svého Ferrari na dálnici severně od Los Angeles. Smrt úspěšného vývojáře v pondělí potvrdila společnost Electronic Arts.