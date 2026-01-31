Rybakinová se dočkala. Porazila světovou jedničku a poprvé ovládla Australian Open

Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé Australian Open. V dnešním finále porazila světovou tenisovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou 6:4, 4:6, 6:4. Soupeřce oplatila v Melbourne finálovou porážku z roku 2023.
Šestadvacetiletá Rybakinová, která plnila roli nasazené pětky získala druhý grandslamový titul.
Před čtyřmi lety triumfovala ve Wimbledonu. Sabalenkovou porazila posedmé z 15 vzájemných zápasů a navázala proti ní na triumf z loňského finále Turnaje mistryň.
O rok starší Sabalenková, která se do finále Australian Open dostala počtvrté za sebou, nevyužila možnost získat pátý grandslamový titul a třetí z Melbourne.
Rozhodující zápas o titul tam prohrála podruhé za sebou, vloni nestačila na Američanku Madison Keysovou. Turnaj vyhrála v letech 2023 a 2024.
Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):
Dvouhra - finále: Rybakinová (5-Kaz.) - Sabalenková (1-Běl.) 6:4, 4:6, 6:4.
ŽIVĚK Íránu míří armáda větší než do Venezuely. Země chce uzavřít dohodu, informoval Trump
Americký prezident Donald Trum uvedl, že Írán podle něj chce uzavřít dohodu se Spojenými státy. Podle agentury Reuters však nesdělil žádné podrobnosti. Šéf Bílého domu už dříve v pátek varoval, že k Íránu míří americké vojenské uskupení, které je podle něj větší než flotila vyslaná do Venezuely.
Senzační cyklokrosařky! Bukovská má juniorský titul mistryně světa, Grohová bronz
Juniorka Barbora Bukovská se stala mistryní světa v cyklokrosu. Úspěch českých barev podtrhla na šampionátu v nizozemském Hulstu bronzem Lucie Grohová. Stříbro získala obhájkyně titulu a hlavní favoritka Lise Revolová z Francie
Známá česká kapela se rozpadla, vyhodila půlku členů i se zpěvákem. Ti mluví o krádeži
Populární českápop-rocková skupina UDG oznámila po více než 20 letech zásadní změnu sestavy, kterou provází otevřený spor mezi jejími členy. Zatímco trojice v čele s bubeníkem Tomášem Staňkem mluví o vnitřních neshodách a nové éře, odcházející zpěvák Petr Vrzák a další dva hudebníci je obviňují z „ukradení“ kapely. Otázkou je i užití samotné ochranné známky kapely.
ŽIVĚUkrajina evakuuje Charkovskou oblast, čeká víc ruských útoků
Ukrajina nařídila evakuaci rodin s dětmi ze sedmi vesnic na severovýchodě země v Charkovské oblasti. Informoval o tom gubernátor Igor Syněhubov. Podobné evakuace jsou známkou postupu ruských sil v dané oblasti, napsala agentura AFP.
Nových případů HIV v Česku bylo loni 293, nejvíce v historii sledování
Lékaři loni zaznamenali v Česku 293 nových případů choroby HIV, nejvíce od začátku sledování a o jeden případ více než roku 2022. Cizinci dlouhodobě žijící v Česku, mezi něž se nepočítají uprchlíci z Ukrajiny, tvořili téměř 48 procent (140). Skoro polovina z nich byla dříve diagnostikovaná v zahraničí (66), uvádí Národní referenční laboratoř (NRL) pro HIV/AIDS při Státním zdravotním ústavu (SZÚ).