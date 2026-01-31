Přeskočit na obsah
31. 1.
Sport

Rybakinová se dočkala. Porazila světovou jedničku a poprvé ovládla Australian Open

Sport,ČTK

Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé Australian Open. V dnešním finále porazila světovou tenisovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou 6:4, 4:6, 6:4. Soupeřce oplatila v Melbourne finálovou porážku z roku 2023.

Jelena Rybakinová ve finále Australian Open 2026
Jelena Rybakinová ve finále Australian Open 2026Foto: CTK
Šestadvacetiletá Rybakinová, která plnila roli nasazené pětky získala druhý grandslamový titul.

Před čtyřmi lety triumfovala ve Wimbledonu. Sabalenkovou porazila posedmé z 15 vzájemných zápasů a navázala proti ní na triumf z loňského finále Turnaje mistryň.

O rok starší Sabalenková, která se do finále Australian Open dostala počtvrté za sebou, nevyužila možnost získat pátý grandslamový titul a třetí z Melbourne.

Rozhodující zápas o titul tam prohrála podruhé za sebou, vloni nestačila na Američanku Madison Keysovou. Turnaj vyhrála v letech 2023 a 2024.

Aktualizujeme…

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):

Dvouhra - finále: Rybakinová (5-Kaz.) - Sabalenková (1-Běl.) 6:4, 4:6, 6:4.

Kapela UDG ve svých počátcích.
Známá česká kapela se rozpadla, vyhodila půlku členů i se zpěvákem. Ti mluví o krádeži

Populární českápop-rocková skupina UDG oznámila po více než 20 letech zásadní změnu sestavy, kterou provází otevřený spor mezi jejími členy. Zatímco trojice v čele s bubeníkem Tomášem Staňkem mluví o vnitřních neshodách a nové éře, odcházející zpěvák Petr Vrzák a další dva hudebníci je obviňují z „ukradení“ kapely. Otázkou je i užití samotné ochranné známky kapely.

HIV test
HIV test
HIV test

Nových případů HIV v Česku bylo loni 293, nejvíce v historii sledování

Lékaři loni zaznamenali v Česku 293 nových případů choroby HIV, nejvíce od začátku sledování a o jeden případ více než roku 2022. Cizinci dlouhodobě žijící v Česku, mezi něž se nepočítají uprchlíci z Ukrajiny, tvořili téměř 48 procent (140). Skoro polovina z nich byla dříve diagnostikovaná v zahraničí (66), uvádí Národní referenční laboratoř (NRL) pro HIV/AIDS při Státním zdravotním ústavu (SZÚ).

