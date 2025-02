Rvačka ukončila derby. A Liverpool ztratil. Rozhodčí to nezvládl, zlobí se Van Dijk

Kapitán fotbalistů FC Liverpool Virgil van Dijk se domnívá, že ve středečním městském derby s Evertonem v odloženém duelu 15. kola anglické ligy rozhodčí ztratil nad zápasem kontrolu.

Lídr soutěže FC Liverpool přišel o vítězství v Goodison Parku v osmé minutě nastavení, kdy na konečných 2:2 vyrovnal James Tarkowski. Za strkanici po závěrečném hvizdu rozdal sudí Michael Oliver hned čtyři červené karty.

"Víte, co se stane, když dojde ke strkanici. Myslím, že rozhodčí neměl zápas pod kontrolou, což jsem mu taky řekl. Vyrovnat se s tím musely oba týmy. Máme bod a jdeme dál," řekl televizní stanici TNT Sports Van Dijk, který remízu považoval spíš za ztrátu.

"Protože jsme dostali gól v nastavení. Podle mne hrál rozhodčí v zápase důležitou roli co se týče několika zákroků, které někdy posoudil jako faul, a jindy zas ne," prohlásil nizozemský obránce.

Van Dijkovi se nelíbilo ani to, jak Abdoulaye Doucouré bouřlivě slavil vyrovnávající trefu před hostujícími fanoušky.

To vyprovokovalo Curtise Jonese, následně se do strkanice zapojila řada dalších hráčů i členů realizačních týmů obou celků. Červenou kartu pak kromě Doucourého s Jonesem dostali také trenér Liverpoolu Arne Slot i jeho asistent Sipke Hulshoff.

"Viděli jsme, jak oslavovali ten gól. Mají na to plné právo, ale myslím, že Doucouré chtěl vyprovokovat naše fanoušky, a Curtisovi se to nelíbilo," řekl Van Dijk. "Všichni víme, že pro Everton je to jako pohárové finále a udělají vše, co je v jejich silách, aby nás porazili. V téhle sezoně často skórují v závěru, což je pro ně samozřejmě velká vzpruha, ale pro nás je to ztráta," doplnil.

Liverpool má po 24 kolech sedmibodový náskok na druhý Arsenal. Everton po návratu kouče Davida Moyese z pěti ligových zápasů vytěžil tři výhry a remízu a znovu se vzdálil sestupovému pásmu. Díky lepšímu skóre se dostal na 15. místo před West Ham s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem.

Po této sezoně se Everton rozloučí s Goodison Parkem, na kterém hraje od roku 1892, a přestěhuje se do nové arény.