Rusové se vztekají, požadují trest pro Kanadu

Rusko se odvolalo k Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV) a požaduje, aby Kanada přišla o pořadatelství mistrovství světa hokejistů do 20 let za to, že neumožní ruskému týmu na turnaji startovat. Informovala o tom agentura AP.
Ministr sportu Michail Děgťarjov chce, aby MOV ve prospěch Ruska zasáhl a z kauzy vyvodil důsledky, které by měly dopad na pořádání sportovních akcí v Kanadě i do budoucna.
Mezinárodní hokejová federace IIHF v neděli oznámila, že se Rusko šampionátu dvacítek nezúčastní, přestože Sportovní arbitrážní soud (CAS) v říjnu nařídil jeho návrat do mezinárodních soutěží. Jako důvod IIHF uvedla postoj kanadské vlády, jež rozhodla, že ruským hokejistům neudělí víza a neumožní jim účast ani v případě, že už platná víza mají.
IIHF zároveň ve svém nedělním vyjádření potvrdila, že kanadská města Edmonton a Red Deer zůstanou pořadateli šampionátu, jenž se bude hrát i za účasti české reprezentace podle plánu od 26. prosince do 5. ledna.
„Jediným legitimním rozhodnutím by bylo přesunout turnaj z Kanady do země, která je připravena zajistit účast všech oprávněných národních týmů včetně Ruska,“ uvedl na sociálních sítích Děgťarjov, který rovněž stojí v čele Ruského olympijského výboru.
„Jsme přesvědčeni, že kroky IIHF, organizace Hockey Canada a kanadské vlády by měly být ze strany MOV a mezinárodních sportovních organizací co nejpřísněji posouzeny a následně přinést dopad na jejich postavení a právo pořádat mezinárodní soutěže,“ dodal ruský funkcionář.
Ruská hokejová federace už v neděli označila rozhodnutí IIHF za nezákonné s tím, že bylo učiněno „výhradně z politických důvodů, v rozporu se závazným a platným rozhodnutím CAS“. MOV se zatím k případu nevyjádřil.
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