Rusové přišli o elitní hráčku, která veřejně kritizuje válku. Bude hrát za Austrálii

Ruská tenistka Darja Kasatkinová bude od nynějška reprezentovat Austrálii. Dvanáctá hráčka světového žebříčku, jež jako jedna z mála ruských sportovců otevřeně kritizuje invazi na Ukrajinu, na instagramu oznámila, že uspěla s žádostí o trvalý pobyt. Australský svaz později rovněž potvrdil, že už Kasatkinová může hrát v jeho barvách.

Kasatkinová od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 hrála na okruhu WTA stejně jako ostatní ruské a běloruské tenistky jako neutrální sportovec. S rodným Ruskem má zhruba od stejné doby problematický vztah poté, co se veřejně postavila proti válce a navíc otevřeně promluvila o své homosexuální orientaci.

V posledních letech se proto sedmadvacetiletá tenistka do vlasti ani jednou nevrátila a žila ve Španělsku nebo Dubaji. V roce 2023 řekla, že Rusko opustila, protože "jako gay, který se staví proti válce, se v zemi necítila bezpečně".

"Austrálie je místo, které miluju, je neuvěřitelně přívětivé a je to místo, kde se cítím jako doma. Miluju Melbourne a těším se, že si tam vybuduju domov," napsala a poděkovala své rodině a trenérům za podporu.

"Některé aspekty tohoto rozhodnutí samozřejmě nebyly snadné. Vždycky budu respektovat a uznávat své kořeny, ale už se těším na začátek nové kapitoly v mém životě pod australskou vlajkou," dodala.

Austrálie už se na novou posilu těší. "Tennis Australia vřele vítá Darju do australské tenisové rodiny. S okamžitou platností bude hrát jako Australanka a my jí do nadcházejících turnajů přejeme to nejlepší," napsal svaz v prohlášení.

Kasatkinová dosud v kariéře získala osm titulů na okruhu WTA, na grandslamech je jejím maximem semifinálová účast na Roland Garros v roce 2022. Ve světovém žebříčku byla nejvýš na osmém místě.