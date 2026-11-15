Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
15. 11. Leopold
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Ruský zázrak v Kalifornii. Andrejevová bez ztráty setu opanovala Turnaj mistryň

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Devatenáctiletá ruská tenistka Mirra Andrejevová vyhrála poprvé Turnaj mistryň. Ve finále v Indian Wells porazila Ukrajinku Elinu Svitolinovou 7:5, 6:3. Prestižní soutěží prošla při premiérové účasti bez ztráty setu.

WTA Finals Indian Wells
Mirra Andrejevová slaví triumf na WTA Finals v Indian Wells.Foto: REUTERS – DANIEL COLE
Reklama

Šampionka letošního Roland Garros Andrejevová zdolala Svitolinovou na Turnaji mistryň i podruhé. V základní skupině zdolala o třináct let starší soupeřku 6:4, 6:0. Dnešní finále vyhrála za hodinu a 48 minut.

Svitolinová nenavázala na triumf z roku 2018, na semifinálové vítězství nad Lindou Noskovou se jí navázat nepodařilo. V základní skupině porazila i druhou českou hráčku Karolínu Muchovou.

Související

Tenisový Turnaj mistryň v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 10 milionů dolarů):

Dvouhra - finále:

Reklama
Reklama

M. Andrejevová (3-Rus.) - Svitolinová (6-Ukr.) 7:5, 6:3.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Nejnovější články ze Sportu

Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.

Nejnovější články z rubriky Auto

Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Demonstrace s názvem "Letná proti 4:36"
Demonstrace s názvem "Letná proti 4:36"
Demonstrace s názvem "Letná proti 4:36"

"Masivní demonstrace." Svět si všímá nedělního protestu na Letné

Řada zahraničních médií si všímá nedělního rozsáhlého protestu na pražské Letné proti změně financování veřejnoprávních médií v Česku. S odkazem na odhad pořadatelů píší o stovkách tisíc účastníků. Poukazují také na kritiku, která zazněla na adresu premiéra Andreje Babiše či předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury.

FILE PHOTO: Nvidia CEO Jensen Huang in Tokyo
FILE PHOTO: Nvidia CEO Jensen Huang in Tokyo
FILE PHOTO: Nvidia CEO Jensen Huang in Tokyo

Hledá se nový šéf Nvidie. Ve hře je i návrat muže, jehož smetly milostné avantýry

Bývalý šéf společnosti Nvidia Jensen Huang zvažuje návrat do jejího čela. Tuto možnost již probíral se svými nejbližšími spolupracovníky, napsal list Financial Times (FT) s odvoláním na své zdroje. Americký ministr financí Scott Bessent mezitím v neděli stanici Fox News řekl, že by správní rada Nvidie měla nového ředitele hledat mimo firmu. Sama společnost se k těmto informacím zatím nevyjádřila.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama