Ruský zázrak v Kalifornii. Andrejevová bez ztráty setu opanovala Turnaj mistryň

Devatenáctiletá ruská tenistka Mirra Andrejevová vyhrála poprvé Turnaj mistryň. Ve finále v Indian Wells porazila Ukrajinku Elinu Svitolinovou 7:5, 6:3. Prestižní soutěží prošla při premiérové účasti bez ztráty setu.
Šampionka letošního Roland Garros Andrejevová zdolala Svitolinovou na Turnaji mistryň i podruhé. V základní skupině zdolala o třináct let starší soupeřku 6:4, 6:0. Dnešní finále vyhrála za hodinu a 48 minut.
Svitolinová nenavázala na triumf z roku 2018, na semifinálové vítězství nad Lindou Noskovou se jí navázat nepodařilo. V základní skupině porazila i druhou českou hráčku Karolínu Muchovou.
Tenisový Turnaj mistryň v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 10 milionů dolarů):
Dvouhra - finále:
M. Andrejevová (3-Rus.) - Svitolinová (6-Ukr.) 7:5, 6:3.
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